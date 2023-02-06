Сантехник из Курска участвует в спортивном телешоу СТС

В телешоу встретились как опытные спортсмены, так и звезды, любители и поклонники движения «ниндзя»

13 февраля в 20:00 на СТС состоится премьера спортивно-развлекательного шоу «Суперниндзя» с участием Ивана Бакланова из Курска. Ему, как и другим 174 атлетам, предстоит пройти самую сложную полосу препятствий в мире.

"Спорт в жизни присутствует только на работе"

Иван работает слесарем-сантехником и обслуживает дом из шести подъездов и девяти этажей. По словам участника, спорт в его жизни присутствует только на работе, когда нужно разгрузить фуры или помочь кому-то занести вещи.

По правилам участникам нужно пройти несколько этапов: отборочный, полуфинал, финал и суперфинал. Для успешного выступления в проекте важны скорость и количество загоревшихся колец, которые нужно снимать на каждом этапе. Если кольцо не срывается, участник не может продолжить испытание.

К полуфиналу из 174 участников останется только 70, и им придется сразиться не только с трассой, но и друг с другом, проходя испытания в парной гонке на уникальной двойной полосе. В финал выйдут 35 героев, а двух лучших атлетов ждет суперфинал. Победит тот, кто сможет обогнать соперника и заполучить последнее кольцо на вершине 26-метровой башни.

Хоккеист, диджей, спасатель, бурильщик нефтяных скважин и участница конкурсов красоты

Среди участников шоу люди разных профессий: сыровар, дрессировщик, фитнес-тренер звезд, хоккеист, диджей, спасатель, бурильщик нефтяных скважин, участница конкурсов красоты, машинист поезда, артист балета, парапланерист.

В масштабном телешоу, съемки которого проходили в Минеральных Водах, встретились как опытные спортсмены, так и звезды, любители и поклонники движения «ниндзя». Герои преодолевали препятствия в костюме Гринча, Человека-паука, гладиатора, Женщины-кошки, джинна, талисмана баскетбольной команды, советского учителя физкультуры.

- Проект снимали в холодную и дождливую погоду, поэтому трассу периодически сушили, а участникам выдавали обувь с антискользящим покрытием, - рассказали авторы проекта.

Чтобы согреться, герои упражнялись на гимнастическом шесте, а ведущие — видеоблогер Дмитрий Масленников и капитан регби-клуба ЦСКА Василий Артемьев — танцевали на вышке рядом с теплопушкой. Возле зрительской трибуны участников поддерживала певица и "звезда" сериала «Классная Катя» Валерия Астапова.