В декабре инфляция в Курской области оставалась выше, чем в России в целом

Годовая инфляция в конце года в регионе составила более 13 процентов Фото: Светлана ВОЛКОВА

Годовая инфляция в декабре 2022 года в Курской области составила 13,3%.

Инфляция в регионе оставалась выше, чем в Центральном федеральном округе и России в целом (12,46% и 11,94% соответственно).

При этом цены на продукты замедлили рост почти на 1,5%, на непродовольственные товары – чуть более чем на 0,7%, а вот в сегменте услуг наблюдался рост на 5%. В основном это связано с увеличением издержек операторов услуг связи и смещением сроков индексации тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Напомним, тарифы на ЖКУ в стране увеличились с 1 декабря 2022 года, то есть с опережением более чем на полгода.

Цены на мясо и пельмени притормозили рост

Годовой темп прироста цен на продовольственные товары снизился до 9,98% в декабре 2022 года после 11,40% в ноябре этого года.

Вслед за уменьшением стоимости мясного сырья снизились издержки мясопереработчиков Фото: Светлана ВОЛКОВА

- Рост объемов производства местными животноводами обеспечил расширение предложения говядины на региональном рынке, что отразилось на уменьшении годового темпа прироста цен на нее. Дополнительное влияние на ценовую динамику оказывало уменьшение давления со стороны издержек животноводов на покупку кормов из-за снижения цен на зерно, сою, а также увеличения объема производства комбикормов. Кроме того, снижению издержек способствовали и принятые на государственном уровне меры поддержки животноводческой отрасли, такие как ограничение экспорта основной кормовой составляющей (сои и соевого шрота), а также предоставление льготных кредитов на закупку зерна, шротов, премиксов, витаминов и аминокислот, - поясняет ЦБ России.

Вслед за уменьшением стоимости мясного сырья снизились издержки мясопереработчиков. Это повлияло на замедление в годовом выражении роста цен на колбасу, сосиски, сардельки, мясные полуфабрикаты (пельмени, манты и равиоли), также понизились цены в годовом выражении на фарш после его удорожания месяцем ранее.

Спрос на машины упал

Годовой темп прироста цен на непродовольственные товары снизился до 15,83% в декабре 2022 года после 16,56% месяцем ранее.

- Сдержанная потребительская активность способствовала снижению годовых темпов прироста цен на новые легковые автомобили отечественных и иностранных марок. Дополнительное сдерживающее влияние на ценовую динамику на новые легковые автомобили иностранных марок оказало расширение предложения автомобилей китайских брендов, - поясняют эксперты.

Охлаждение спроса на легковые автомобили, в свою очередь, отразилось на снижении спроса на автомобильные шины. Это в совокупности с наличием достаточных запасов этой продукции на внутреннем рынке привело к замедлению в годовом выражении роста цен на автомобильные шины.

Постепенное налаживание параллельного импорта, а также расширение ассортимента на внутреннем рынке техники из азиатских стран и стран СНГ наряду с ослаблением потребительской активности притормозили годовой темп прироста цен на некоторые электротовары, такие как холодильники, стиральные машины и бытовые плиты.

Подорожали сотовая связь и ЖКУ

Годовой темп прироста цен на услуги в декабре 2022 года увеличился до 14,82% после 9,80% в ноябре 2022 года.

Перенос индексации тарифов на отдельные жилищно-коммунальные услуги (с 1 июля 2023 года на 1 декабря 2022 года) привел к увеличению годовых темпов прироста цен на эти услуги.

Ограничения на поставки импортного оборудования обусловили рост издержек операторов связи. Перенос возросших издержек в тарифы привел к увеличению годового темпа прироста абонентской платы за пакет услуг сотовой связи.

Базовая инфляция в регионе составила почти 17%

Базовая инфляция в Курской области в декабре 2022 года снизилась до 16,73% после 17,09% в ноябре 2022 года, но оставалась выше общего уровня региональной инфляции (13,27%).

Годовая инфляция в Центральном федеральном округе в декабре 2022 года составила 12,46% после 12,50% в ноябре. На динамику инфляции в округе дезинфляционное влияние оказывали увеличение предложения на продовольственных и непродовольственных рынках, снижение издержек производителей и сдержанный спрос на непродовольственные товары. Смещение периода индексации в сфере ЖКХ и ограниченное предложение отдельных услуг оказали проинфляционное влияние на общий уровень инфляции в округе.

В 2023 году эксперты прогнозируют снижение темпа роста цен

В декабре 2022 года в России годовая инфляция составила 11,94% после 11,98% в ноябре. По прогнозу Банка России, годовая инфляция продолжит снижаться и весной 2023 года может кратковременно опуститься ниже 4% за счет эффекта базы. С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 5–7% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году.

- Теперь цены растут гораздо медленнее, чем весной 2022 года. Производители постепенно находят новых поставщиков сырья и комплектующих, импортеры налаживают новые пути доставки товаров. Покупатели понимают, что товары по-прежнему можно найти на полках магазинов. И чем скорее наладятся торговые связи и перестроится производство, тем быстрее инфляция стабилизируется на низком уровне, – считает управляющий Отделением Курск Банка России Евгений Овсянников.