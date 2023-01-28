В курских ТЦ можно пройти диспансеризацию

Пройти обследование можно в любой день с 12:00 до 19:00 Фото: Светлана ВОЛКОВА

Минздрав России планирует вдвое увеличить охват россиян диспансеризацией в 2023 году. За прошлый год более 51 млн человек прошли профилактические осмотры и диспансеризацию.

- Сейчас мы проводим анализ результатов. Могу уже сказать, что впервые более миллиона граждан узнали о наличии хронического заболевания сердечно-сосудистой системы. Более чем у 40 тысяч пациентов были выявлены онкологические заболевания, у почти 76 тысяч человек был установлен диагноз сахарного диабета. Люди не знали, что у них есть заболевание, — сказал заместитель министра Минздрава России Евгений Камкин.

Диспансеризацию можно пройти бесплатно в поликлинике по месту прикрепления.

Кроме того, в Курске работают центры здоровья в торговых комплексах «МегаГРИНН» и «Поворот» на Льговском повороте. Бесплатно и без предварительной записи за один час все желающие могут пройти здесь первый этап диспансеризации, а перенесшие ковид – углубленную диспансеризацию.

В Центре здоровья измерят артериальное давление и сатурацию, внутриглазное давление, сделают исследование уровня холестерина и глюкозы в крови, спирометрию, возьмут кровь для проведения анализа. Всех пришедших осматривает врач-терапевт. Он назначит или скорректирует лечение, даст рекомендации, при необходимости направит на дополнительное обследование.

Здесь также проводят исследование состояния сердца с помощью кардиовизора. Этот диагностический комплекс дает значительно больше информации, чем обычная электрокардиограмма: изображение сердца выводится на экран компьютера и позволяет моментально выявить наличие патологий.

Пройти обследование можно в любой день с 12:00 до 19:00. С собой необходимо взять паспорт, страховой медицинский полис и СНИЛС.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Ситуация гриппом и ОРВИ остается сложной

Ситуация по заболеваемости гриппом и ОРВИ в Курской области остается напряженной. Темп прироста по сравнению с предыдущей неделей составил 2,3%.

По информации регионального Роспотребнадзора, за прошедшую неделю зарегистрировано 6 809 случаев ОРВИ, 58% от общего числа заболевших - дети. Также зафиксировано 13 случаев гриппа.

В Роспотребнадзоре напоминают о необходимости соблюдать меры профилактики респираторных инфекций: не касаться руками носа, рта и глаз; мыть руки после посещения общественных мест; применять кожные антисептики; в местах скопления людей рекомендуется надевать медицинскую маску.

В случае появления первых признаков ОРВИ и гриппа необходимо обратиться за медицинской помощью.

Родителям рекомендуется с особым вниманием относиться к самочувствию детей и в случае их недомогания и появления характерных симптомов не приводить в школу или детский сад, вызвать врача и строго следовать его рекомендациям.