На Международной конференции «Плаксинские чтения» представили проект инновационных технологий переработки магнетитовых концентратов

Технология основана на применении тонкого мокрого грохочения, доизмельчения и флотации Фото: предоставлено пресс-службой

С 4 по 7 октября во Владивостоке при поддержке Российской Академии Наук прошла Международная конференция «Современные проблемы комплексной и глубокой переработки сырья природного и техногенного происхождения» («Плаксинские чтения – 2022»).

Форум носит название «Плаксинские чтения» в честь член-корреспондента АН СССР И.Н. Плаксина, основателя научной школы в области обогащения полезных ископаемых и гидрометаллургии редких, цветных и благородных металлов. В течение трех дней ученые со всей России и стран ближнего зарубежья обсуждали вопросы современного состояния минерально-сырьевой базы Российской Федерации, основные направления ее развития для обеспечения сырьевыми ресурсами высокотехнологичных отраслей промышленности, а также актуальные проблемы повышения эффективности процессов обогащения и гидрометаллургической переработки различных видов полезных ископаемых, вопросы разработки и использования новых технологий и оборудования для извлечения ценных компонентов.

В частности обсуждалось применение инновационных технологий переработки магнетитовых концентратов для производства DR-grade окатышей.

В результате исследований, проведенных специалистами Компании и НИТУ «МИСиС» на базе корпуса дообогащения концентрата (КДО) на Михайловском ГОКе им. А.В. Варичева получен магнетитовый концентрат, качество которого отвечает требованиям производства DR-grade окатышей, соответствующих самым высоким мировым требованиям. Был выполнен большой комплекс аналитических и флотационных исследований, результаты которого были точечно внедрены в проектную схему КДО. Это позволит при необходимости варьировать производство концентрата в зависимости от потребностей потребителей.

Проект направлен на кардинальное повышение качества железорудной продукции, сокращение воздействия на окружающую среду и повышение эффективности производства.

Технология основана на применении тонкого мокрого грохочения, доизмельчения и флотации.

Организационный комитет конференции, в который вошли академики Российской Академии наук, доктора наук и профессора ведущих научных организаций страны, отметил доклад как один из лучших за его информативность, содержательность и соответствие заявленной теме мероприятия. Представивший его Дмитрий Голенков был отмечен дипломом лауреата конкурса молодых ученых.