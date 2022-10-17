Фокус — на развитие и разработку передовых российских технологий

На сессии обсуждали вызовы, которые сегодня стоят перед энергетическим переходом в России и в других странах мира Фото: предоставлено пресс-службой

Сессия «Создание технологий энергоперехода: актуальные задачи и пути их решения» прошла в рамках Международного форума «Российская Энергетическая Неделя» в Москве.

Международный форум «Российская энергетическая неделя» - одна из ключевых площадок для обсуждения актуальных тенденций развития современного топливно-энергетического комплекса. Организаторы форума – Росконгресс и Минэнерго РФ при поддержке правительства Москвы.

На сессии обсуждали вызовы, которые сегодня стоят перед энергетическим переходом в России и в других странах мира, перспективы развития и масштабирования основных технологий в этой области, возможности международного сотрудничества в технологической сфере. Представители бизнеса, научного сообщества и государства сошлись во мнении, что, несмотря на временное наращивание использования углеводородов, низкоуглеродное развитие мировой энергетики будет продолжаться.

Многие зарубежные технологии сейчас недоступны, и фокус внимания смещен на развитие и разработку передовых российских технологий и решений.

- Работа над такими проектами продолжается. Мы открыты к сотрудничеству со всеми партнерами, располагаем хорошей базой и опытом. Можем отметить успешное плодотворное сотрудничество с такими институтами, как МИСиС и МФТИ, компаниями Росатом, Газпром нефть, Новатэк. Мы обсуждаем совместные технологические проекты для реализации на наших предприятиях, – заявил в частности Директор по стратегии, слияниям и поглощениям Металлоинвеста Юрий Гаврилов.

Участники дискуссии отметили, что экспорт водородных технологий может стать одним из ключевых направлений взаимодействия России с внешними партнерами. При этом для успешного развития перспективных технологий в данной области крайне важным моментом является разработка и реализация долгосрочной политики по подготовке молодых специалистов для отрасли.