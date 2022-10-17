Главные новости Курска на 17 октября 2022 года: гибель курян в СВО, ремонт переходов и космические классы

Ремонт подземных переходов планируют завершить к зиме Фото: Светлана ВОЛКОВА

В ходе спецоперации на Украине погиб ефрейтор Ярослав Юльевич Ниязов.

Курянин погиб при выполнении боевых задач на территории Донецкой и Луганской народных республик.

Ярославу был всего 21 год.

Администрация города и глава Курска выражают соболезнования родным и близким Ярослава Ниязова.

Ранее КП сообщала, что в ходе проведения специальной военной операции погиб курянин - подполковник Дмитрий Проскурин.

Дмитрий Станиславович – уроженец Тимского района, выпускник Военной Академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева.

Дмитрий Проскурин погиб в бою. В ноябре ему бы исполнилось 36 лет.

Еще при жизни военнослужащий был награжден орденом Мужества, теперь же он представлен к награждению этим орденом и посмертно.

В одном из переходов в Сеймском округе Курска неизвестные украли керамогранит, уже уложенный на стены, весом больше тонны.

Переход сейчас ремонтируют. В ситуации разбираются правоохранительные органы.

Краже прокомментировал губернатор региона во время рейда по ремонтируемым подземным пешеходным переходам в Сеймском округе:

- Это просто возмутительно!

Он также отметил, что объекты сложные, уже в процессе подрядчики столкнулись с несоответствием документации и скрытыми дефектами. Есть задержки и с поставками материалов. Из-за этого не удается в точности уложиться в намеченный план работ. В планах - завершить ремонт до конца ноября.

В школе № 18 открыли профильные космические классы. Это совместный проект образовательного учреждения с госкорпорацией Роскосмос.

— С Роскосмосом заключили договор о сотрудничестве. Нам прислали программы и учебники в электронном виде. В ближайшее время их напечатают. Это направление так же, как и все уже существующие в нашей школе, будет способствовать профориентации ребят, — рассказала директор Светлана Медвецкая.

На презентации присутствовал директор Центра научно-технического и инновационного сотрудничества с иберо-американскими странами Николай Фролов. Он рассказал, что занимается научно-техническим сотрудничеством, созданием и запуском наноспутников. Один из них он продемонстрировал школьникам. Интересная деталь — стоимость «начинки» такого объекта — 10 млн рублей.

— В космонавтике нужны не только космонавты, но и инженеры, специалисты по обработке металлов, химики, социологи. Любая специальность важна, — ответил Николай Сергеевич на вопрос ребят о том, как попасть в космонавтику.

Школьники, начиная с пятого класса начнут изучать космическую тематику с упором на инженерное направление. В программе — космическая физкультура, экология космоса, космическая математика, физика и многое другое. Постигать космическую программу ребята будут в рамках внеурочной деятельности.