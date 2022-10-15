Главные новости Курска на 15 октября 2022 года: восстановление электроснабжения в обстрелянных селах, озеленение и еще одна модельная библиотека

В Курске завершают благоустройство сквера в районе улицы Зеленко Фото: Светлана ВОЛКОВА

14 октября восстановлено электроснабжение в жилых домах в поселке Тёткино и селе Попово-Лежачи Курской области.

Об этом 14 октября сообщили в администрации региона.

Ранее КП рассказывала, что не менее 15 прилетов зафиксировано в результате очередного обстрела со стороны Украины поселка Теткино и примыкающего к нему села Попово-Лежачи 13 октября.

- Серьезно повреждена подстанция в Попово-Лежачах, один из трансформаторов загорелся в результате попадания снаряда. Оба населенных пункта полностью обесточены. Дал все необходимые поручения для восстановления энергоснабжения. Ремонтные бригады уже прибыли на место для ликвидации последствий обстрела, - сообщил глава Курской области Роман Старовойт.

В результате обстрелов никто не пострадал.

В сквере имени Екатерины Зеленко в Курске начали высадку деревьев взамен снесенных аварийных и больных, сообщает администрация областного центра.

- Сейчас специалисты высаживают спирею японскую, дерн белый, барбарис тунберга, сливу краснолистную, ели голубые и другие виды. Все саженцы – из питомников Курска и Белгорода. Всего на территории планируют высадить более 30 крупномерных деревьев и 300 кустарников, - сообщили в мэрии.

Работы по озеленению завершают благоустройство общественного пространства около библиотеки имени Николая Асеева. Проект разработал Центром компетенций развития городской среды Курской области. В ходе благоустройства здесь поменяли плитку, расширили пешеходные дорожки, установили лавочки и урны. Между зданиями Курской епархии и библиотекой имени Николая Асеева стоит памятник «Сынам полков».

Теперь в Горшеченском районе Курской области есть детская модельная библиотека нового поколения. Она находится в Доме творчества и обслуживает 742 человека, 714 из них – дети в возрасте до 14 лет.

Как рассказывают в областной администрации, всего на модернизацию библиотеки потратили более пяти миллионов рублей: провели капитальный ремонт, закупили новую библиотечную мебель, книжный фонд пополнился более чем на тысячу экземпляров.

Также здесь появились интерактивные книги, глобус, телескоп, планетарий, интерактивная песочница, интерактивный стол «Соник», система виртуальной реальности. Для маломобильных граждан установили гусеничный лестничный подъемник.