Игорь Артамонов обсудил с генконсулом Андреем Буравовым развитие торговых отношений с турецким бизнесом

.

Руководитель Липецкой области Игорь Артамонов прибыл в Турецкую Республику с рабочей поездкой, чтобы обсудить дальнейшее взаимодействие с инвесторами и представить им потенциал нашего региона.

Сегодня губернатор встретился с генеральным консулом России в Стамбуле Андреем Буравовым. Обсудили, как дальше будут развиваться торговые отношения с турецким бизнесом. Ожидается, что сотрудничество будет более активным и плодотворным, так как обе стороны заинтересованы в поддержании деловых отношений. Причём Липецкая область планирует не только привлекать инвесторов на свою территорию, но и поставлять местную продукцию на турецкие рынки.

«Договорились, что будем работать над увеличением числа бизнес-миссий как наших предпринимателей в Стамбул, так и турецкого бизнеса в Черноземье», – сообщил губернатор.

Турция входит в топ-3 по внешнеторговому обороту с Липецкой областью. Именно турецкий инвестор выкупил у американцев завод Индезит, сохранив при этом производство и рабочие места.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области.