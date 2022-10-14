Выходные в Курске: новая постановка в "драме", бесплатные киносеансы и классика в кукольном

Курские театры представят несколько интересных постановок Фото: Светлана ВОЛКОВА

"Пиковая дама" в "кукольном"

15 октября в 18:00 и 21 октября в 18:30 в Курском государственном театре кукол можно посмотреть спектакль "Пиковая дама" (12+).

Сдержанный и бережливый человек ради сомнительного везения ставит под угрозу свою репутацию, здоровье и даже жизнь.

Чувства и эмоции побеждают над разумом. Германн, поверивший в мистическую силу трех карт, предав свои принципы и убеждения, соблазняется туманной перспективой большого выигрыша. И конец его ждет весьма печальный.

Режиссер-постановщик — Игорь Семяновский.

Действует Пушкинская карта.

Успей на выставку, пока не закрылась!

15 и 16 октября в галерее имени Александра Дейнеки еще можно посмотреть экспозицию "Дейнека. Отраженное время".

Помимо традиционных хорошо известных живописных произведений на выставке представлены редкие примеры ранней графики А.Дейнеки 1920-1930-х гг., отражающие то самое «время перемен и исканий». А.Дейнека вспоминал: «Молодежь дискутирует о судьбах завтрашнего искусства. На веру принимают самые сногсшибательные «измы», тут же в них разочаровываясь. В классах присыпают на цветные холсты опилки и песок, раскрашивают квадраты и круги, гнут из рельсового железа всякие объемы, которые ничего не выражают, никуда не пригодны...». Что же касается самого А. Дейнеки, то исследователь творчества художника Г.Л. Демосфенова отмечает: «Его пластические находки в рисунках 20-х годов представляют собой во многом открытия, в которых, так же как и в тематике, отражалось время с его ниспровергающим и созидающим духом, с его спорами о прошлом и мечтами о будущем».

От ранних рисунков, выполненных Дейнекой во время учебы во ВХУТЕМАСе, работы в журналах «Безбожник у станка», «Даешь» до живописных работ 1960-х годов был пройден сложный и противоречивый путь развития. Зрителю представлено разнообразие техник, приемов и даже стилей, которые, тем не менее, объединены мощным энергетическим зарядом художника, его особым пониманием эстетики художественного произведения. Такой ретроспективный ряд позволяет понять творческий метод художника, его замыслы, ход мысли в процессе создания большого художественного образа и почувствовать время, которое «разлито во всем строе и ритме этих произведений, в их цвете и светотени, в естественной, ненавязчивой, деликатной характеристике душевного и физического облика людей».

Экспозиция дополнена знаменитым фильмом советского режиссера Дзиги Вертова «Человек с киноаппаратом» (1929 год), также дающего яркий пример отраженного времени.

Действует Пушкинская карта.

Смеяться разрешается

Курский драматический театр имени А. С. Пушкина представил очередную премьеру на своей сцене. На этот раз - комедию в стиле модерн по произведению американских драматургов Маргарет Мэйо и Морис Эннекена. Действие происходит в 20-е годы в Америке.

Но надо сказать, что такая ситуация могла произойти в любой европейской стране, в любое время. Герои — современные молодые люди, которые привыкли жить красиво и весело и создавать себе проблемы «на ровном месте». Счастливую семейную жизнь Вильяма Гаррисона омрачало лишь два обстоятельства: вечная ложь жены Кэтти и ее нежелание иметь детей.

Постановка спектакля - Юрия Маковского Фото: Светлана ВОЛКОВА

Чтобы вызвать ревность в муже, Кэтти ему лжет. Но это становится причиной разлада в счастливой семье.

Премьерный спектакль можно увидеть 15 и 16 октября в 18.00.

Кино - бесплатно для всех!

До 19 октября в курских кинотеатрах пройдут бесплатные сеансы художественного фильма «Солнцепек», проект Евгения Пригожина. Действие военной драмы разворачивается в Луганске в мае-июне 2014 года.

Влад Новожилов, бывший афганец, вместе со своей семьей собирается уехать в Россию, поскольку в соседнем Донецке уже вовсю идут военные действия. Происходящее вокруг — постоянные обстрелы, убийства и издевательства над местными жителями — полностью меняет жизнь Новожиловых и их близких друзей. Смогут ли герои справиться с навалившимися разом испытаниями, сохранить человечность и, самое главное, остаться в живых?

В главных ролях: Александр Бухаров, Владимир Ильин, Алексей Кравченко. Режиссеры: Михаил Вассербаум, Максим Бриус.

Тема боевых действий на Украине в отечественном кинематографе поднята впервые. Сюжет близок к документальной хронике, но внимание в нем сосредоточено на личных историях мирных людей.

Соавтором картины был командир штурмового отряда «Группы Вагнера» Алексей Нагин, удостоенный звания Героя России посмертно. Он погиб 20 сентября 2022 года.

Возрастное ограничение фильма – 18+. Вход свободный.

С 15 по 19 октября фильм, к примеру, можно посмотреть в кинотеатрах "Люксор", "Пять звезд", "Гриннфильм" в Курске в 19.00. Также его покажут в районах области.