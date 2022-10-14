Главные новости Курска на 14 октября 2022 года: обстрелы приграничья, помощь региона Вооруженным Силам и гибель курянина в СВО

Губернатор сообщил, что затраты на восстановление поврежденного в результате обстрелов имущества превысили 70 миллионов рублей Фото: Светлана ВОЛКОВА

13 октября было зафиксировано пять прилетов в село Гуево Суджанского района Курской области. Пострадавших нет, однако осколками повреждено здание местного ДК. В нем выбиты стекла, осколками посекло фасад.

Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

Ранее КП рассказывала, что не менее 15 прилетов зафиксировано в результате очередного обстрела со стороны Украины поселка Теткино и примыкающего к нему села Попово-Лежачи 13 октября.

- Серьезно повреждена подстанция в Попово-Лежачах, один из трансформаторов загорелся в результате попадания снаряда. Оба населенных пункта полностью обесточены. Дал все необходимые поручения для восстановления энергоснабжения. Ремонтные бригады уже прибыли на место для ликвидации последствий обстрела, - сообщил глава Курской области Роман Старовойт.

В результате обстрелов никто не пострадал.

- Наша армия сейчас нуждается в дополнительной поддержке и мы ее оказываем на региональном уровне. В целом затраты на гуманитарную поддержку военнослужащих составляют более 350 млн рублей — это средства из областного бюджета и внебюджетных источников, - сообщил губернатор Курской области Роман Старвойт. - Отдельное спасибо всем неравнодушным жителям Курской области, предпринимателям и волонтерским организациям. Будем и дальше вместе оперативно закрывать все возникающие дополнительные потребности.

Не забываем и о жителях приграничных районов области пострадавших от обстрелов. Затраты на восстановление поврежденного имущества уже превысили 70 миллионов рублей.

Еще 419 млн рублей предусмотрены на выплаты мобилизованным и добровольцам из Курской области.

Выплаты будут перечислены после подписания контрактов и направления военнослужащих в места дислокации после прохождения боевой подготовки в учебных частях, добавил Старовойт:

- Держу на особом контроле обеспеченность наших бойцов.

Рядовой Александр Захаров из Курска погиб во время специальной военной операции на территории ДНР и ЛНР.

В ноябре ему исполнилось бы 29 лет. Об этом сообщили в администрации региона

- Администрация города и глава Курска выражают соболезнования родным и близким героя. Светлая память! - добавили в Доме Советов.

Ранее КП сообщала, что 13 и 14 октября в Кореневском районе Курской области снова будет неспокойно. Однако поводов для паники нет.

- На территории нашего района будут проводиться учебно-тренировочные стрельбы, - сообщила глава Кореневского района Марина Дегтярева.

Стрельбы пройдут с 10:00 до 14:00. Местных жителей просят не волноваться и отнестись с пониманием.

Также в Курской области проверяют бомбоубежища. Так, в ближайшее время в городских округах и районах области осмотрят подвалы жилых домов, а также специализированные убежища на территории предприятий, которые могут использовать в качестве укрытий при чрезвычайных ситуациях. В Курске фонд защитных сооружений гражданской обороны включает более 90 таких убежищ. В случае необходимости их для укрытия может использовать работающая смена сотрудников. Всю необходимую информацию персонал может получить у ответственного за ведение гражданской обороны на предприятии.