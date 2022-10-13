«Ростелеком обеспечил интернетом и мобильной связью еще ряд деревень и сёл Курской области

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Каждая вышка передает данные со скоростью до 50 Мбит/с в радиусе одного километра. Мобильная голосовая связь 4G/LTE и беспроводной интернет появились в селах Нижний Мордок Глушковского района, 2-я Казанка Золотухинского района, а также в деревнях Клишино Железногорского района и Артюховка Октябрьского районов. Их жители получили доступ к современным цифровым сервисам для общения, работы, учебы и досуга.

Строительство базовых станций ведется в рамках второго этапа проекта устранения цифрового неравенства (проект УЦН 2.0). В апреле 2021 года Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России) и «Ростелеком» подписали соглашение о строительстве сетей мобильной связи в деревнях и селах, где проживает от 100 до 500 человек. До 2030 года мобильная связь должна стать доступна более чем в 24 тысячах населенных пунктов страны.

Дмитрий Жуков, технической директор Курского филиала ПАО «Ростелеком»:

«Благодаря УЦН 2.0 качественная мобильная связь и быстрый интернет приходят даже на самые отдаленные территории. Теперь жители небольших деревень и сёл могут в онлайн-режиме общаться с близкими, записываться к врачу, получать госуслуги в электронном виде, делать покупки и совершать платежи, не выходя из дома. Так что социальную значимость проекта устранения цифрового неравенства трудно переоценить. До конца 2022 года в сельской местности Курской области мы планируем построить еще 30 базовых станций».

План строительства объектов на 2022 год формировался по результатам голосования жителей Курской области. Во втором полугодии 2021 года куряне активно отдавали свои голоса на сайте госулуг за населенные пункты, где вышки связи должны появиться в первую очередь.

Илья Черников, житель Железногорского района:

«Интернета до недавнего времени у нас не было совсем: чтобы позвонить бабушке, нужно было ловить сеть у окна, связь всегда прерывалась. Теперь, когда вышку поставили, звоним по видеосвязи и проблем не знаем. К врачу записываемся через госуслуги и не нужно сидеть в очереди в поликлинике. Коммунальные платежи тоже удобно оплачивать прямо из дома. Мы очень рады».

Получить больше информации о проекте УЦН можно на сайте «Ростелекома» или по бесплатному номеру телефона 8 800 301 00 35.