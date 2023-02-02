Промышленный туризм пришел в Старый Оскол

Разработано три маршрута, которые не оставят равнодушными как взрослых, так и маленьких гостей Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Программа промышленного туризма запущена на Оскольском электрометаллургическом комбинате им. А.А. Угарова. Разработано три маршрута (7+), которые не оставят равнодушными как взрослых, так и маленьких гостей предприятия.

Перед посещением предприятия туристы проходят инструктаж по охране труда, им выдают спецодежду и обувь, средства индивидуальной защиты.

А разработанные специалистами маршруты, включают в себя осмотр экспозиции образовательно-выставочного центра «Железно!», где туристы узнают много интересного о металле и его роли в жизни человека, посещение промышленной площадки ОЭМК, где можно услышать гул сталеплавильных печей, увидеть рождение знаменитого оскольского стального проката и сделать яркие атмосферные фотографии.

Впечатления от экскурсии дополнит обед настоящих металлургов в столовой комбината.

Кстати, в конце 2021 года первых посетителей принял другой комбинат Компании «Металлоинвест» – Михайловский ГОК им. А.В. Варичева. Уникальной возможностью осмотреть карьер и производственные площадки промышленной жемчужины Курской области уже воспользовалось около 3000 человек, среди которых значительную часть составили организованные группы школьников и студентов профильных вузов.