Большую часть средств курского благотворительного марафона "Мир детства" направят переселенцам из ЛДНР

В прошлом году марафон помог 1 302 курянам, оказавшимся в трудной ситуации Фото: Светлана ВОЛКОВА

С начала года на счет благотворительного марафона «Мир детства» поступило около 1,8 миллионов рублей. В общей сложности на счету накоплено 10,2 миллиона рублей, из них 4,4 миллиона рублей – для жителей Курской области, 5,8 миллиона рублей – для вынужденных переселенцев из ДНР и ЛНР. Об этом сообщили в администрации региона.

- Для вынужденных переселенцев из ДНР, ЛНР и Украины на деньги фонда закупают средства первой необходимости, продукты, детское питание, медикаменты, нательное белье, сезонную одежду и обувь, канцтовары для школьников, - пояснил источник.

Областной благотворительный марафон «Мир детства» – проект, который объединяет десятки тысяч неравнодушных людей, более 300 предприятий и организаций. В его рамках реализуется и ряд социальных инициатив, направленных на поддержку детей. Приоритетно помощь получают семьи, воспитывающие детей-инвалидов, многодетные малоимущие семьи и оказавшиеся в экстремальной ситуации, а также одаренные дети.

В прошлом году марафон помог 1 302 курянам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Так, в 2022 году на собранные деньги купили шесть домов для нуждающихся многодетных семей. 13 курским семьям помогли восстановить жилье после пожаров. 55 семей, воспитывающих тяжелобольных детей, получили поддержку из средств марафона на лечение и реабилитацию. 27 детей-сирот получили помощь на оплату обучения, съемного жилья, ремонт, покупку газового оборудования.

Обращаться за оказанием адресной социальной помощи жители Курской области могут в отдел образования, опеки и попечительства администрации по месту жительства. Перечислить деньги можно в Фонд социальной поддержки населения Курской области для находящегося в трудной жизненной ситуации, с пометкой «Для областного благотворительного марафона «Мир детства».

КСТАТИ

В Курске набирают волонтеров для работы с детьми с ОВЗ

Помочь оказавшимся в трудной ситуации людям может каждый из нас. Так, в Курске волонтеров приглашают присоединиться к проекту «Время для мамы. Передышка».

Если вы хотите и готовы работать с детьми с ОВЗ от трех до 17 лет и их родителями, заряжаться эмоциями и войти в состав большой дружной команды, эта новость для вас.

Идет набор волонтеров на роль тьютора. Это те люди, которые будут заниматься сопровождением особенных детей.

Чтобы стать волонтером команды «Феникс», нужно выполнить простые шаги:

- заполнить заявку: https://vk.cc/cjt0nX;

- пройти собеседование с координатором;

- посетить образовательный тренинг.

Проект реализуется в рамках программы софинансирования регионов Фондом президентских грантов и при поддержке АНО «Центр гражданских и социальных инициатив КО».