В Курске открыли службу экстренной психологической помощи семьям мобилизованных

В регионе продолжается частичная мобилизация Фото: Светлана ВОЛКОВА

На базе Курского областного социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних работает служба экстренной психологической помощи семьям мобилизованных. Здесь же действуют консультационный кабинет и кабинет психологической помощи.

- С начала октября за время работы службы уже поступило 62 обращения. С каждой семьей психологи работают индивидуально, ситуацию берут на контроль. Специалисты делают все возможное для оказания необходимой помощи тем, кто в ней нуждается, – заверил вице-губернатор региона Андрей Белостоцкий.

Также в центре есть резервные места для оказания помощи детям в группе кратковременного пребывания или в условиях стационара. Организовано выездное консультирование мобильной бригадой специалистов – психолога, социального педагога, специалиста по работе с семьей.

Нуждающиеся в психологической помощи могут обратиться в социально-реабилитационный центр ежедневно с 9:00 до 17:00, возможна предварительная запись по телефону: 8(4712) 34-21-60. Кроме того, можно получить экстренную психологическую помощь, обратившись на единый номер Всероссийского Детского телефона доверия 8-800-2000-122.

Ранее КП рассказала, что к губернатору Курской области Роману Старовойту обратились члены семей военнослужащих, которые сообщили о ненадлежащих условиях службы и недостаточном снабжении всем необходимым участников специальной военной операции, сообщает пресс-служба администрации региона.

Глава региона направил письмо на имя командующего Западной группировкой войск с просьбой разобраться в ситуации. Также администрацией Курской области направлено обращение в военную прокуратуру с просьбой уделить особое внимание озвученной проблеме, сообщили в Доме Советов.

- Вопрос с нехваткой материального обеспечения решили совместными усилиями. 19 октября из Курска отправили дополнительную гуманитарную помощь для военнослужащих-участников специальной военной операции. В состав гуманитарного груза вошли продукты питания, вода, медикаменты, спальные мешки, средства гигиены, газовые баллоны, инструменты. Помощь в сборе необходимого имущества оказали в том числе представители общественных организаций. Дополнительное обеспечение будет вновь направлено нашим бойцам, если в этом будет потребность, - прокомментировали ситуацию в обладминистрации.

- Я отмечу, что частичная мобилизация в Курской области, как в любом другом регионе РФ, проходит небезупречно. Но каждая жалоба о проблемах, связанных с неправомерной мобилизацией рассматривается индивидуально. Без всяких исключений, - сказал Старовойт.

По словам губернатора региона, сумма затрат из бюджетных и внебюджетных источников в Курской области на цели, связанные с СВО, превысила миллиард рублей.