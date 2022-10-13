Курск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Курск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Курск
+4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Здоровье13 октября 2022 14:00

Для Железногорской городской больницы закупили новое оборудование

Технику приобрели в рамках программы социально-экономического партнерства
Ольга ДАНИЛОВА
Технику приобрели в рамках программы социально-экономического партнерства

Технику приобрели в рамках программы социально-экономического партнерства

Фото: предоставлено пресс-службой

Современное медицинское оборудование стоимостью три миллиона рублей поступило в лор-отделение Железногорской городской больницы. Среди приобретенного оборудования - жесткая оптика, гибкий фиброларингоскоп и риношейвер, позволяющие исследовать и лечить различные патологии уха, гортани и носовой полости.

- Новая аппаратура помогает нам буквально за несколько минут ставить диагноз, проводить ряд амбулаторных оперативных вмешательств практически безболезненно и сразу отпускать пациентов домой, без размещения в стационаре, – рассказал главный врач Железногорской городской больницы Алексей Филатов.

Технику закупили на средства Металлоинвеста в рамках программы социально-экономического партнерства Компании с администрациями Курской области и города Железногорска.

Прием ведут квалифицированные специалисты, которые предупредят о возможных противопоказаниях.

Новости медициныЗдоровье: Новости медицины