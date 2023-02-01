Путин поручил восстановить приграничье Курской области после обстрелов ВСУ

Разрушенные дома стараются оперативно ремонтировать Фото: с личной страницы в соцсети.

Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции провел совещание по вопросам восстановления жилой инфраструктуры, разрушенной в приграничных районах и в результате чрезвычайных ситуаций.

"Приоритетная задача – ликвидировать саму возможность обстрелов"

- Сегодняшнее совещание предлагаю посвятить очень важному вопросу, а именно поддержке жителей Крыма, Белгородской, Брянской и Курской областей, чьи дома и квартиры на приграничных территориях оказались повреждены или разрушены из-за обстрелов неонацистских формирований.

На прошлой неделе, если вы заметили, у меня состоялась встреча с губернатором Белгородской области, и он подробно доложил о ситуации в своем регионе, какая оказывается помощь людям по линии Белгородской области. По итогам встречи были даны конкретные поручения по дополнительным мерам на этот счет, а также по целому комплексу других направлений, и, безусловно, прошу обеспечить выполнение всего, что намечено.

Конечно, приоритетная задача – ликвидировать саму возможность обстрелов, но это дело уже военного ведомства, – отметил, в частности, глава государства.

Власти должны возместить потери россиянам, лишившимся жилья в результате обстрелов Вооруженных сил Украины, заявил Президент РФ.

- Нужно отремонтировать или возместить потерю домов, квартир, другого имущества, вернуть к нормальной работе объекты энергетики, тепло- и водоснабжения, – сказал он.

В регионе отремонтировали после обстрелов 23 многоквартирных и 379 частных домов

Глава государства потребовал от чиновников не затягивать оказание помощи гражданам, а действовать быстро и эффективно. Президент также коснулся вопрос поддержки россиянам, потерявшим жилье вследствие чрезвычайных ситуаций и природных катаклизмов, напомнив о единовременных выплатах и пособиях, а также восстановлении социальных объектов за счет федеральных средств.

Курский губернатор Роман Старовойт также принял участие в совещании по вопросам восстановления жилой инфраструктуры, разрушенной в приграничных районах и в результате чрезвычайных ситуаций.

На сегодняшний день в пяти муниципальных образованиях Курской области отремонтировано 23 многоквартирных и 379 частных домов, два магазина, пять объектов социально-культурной сферы.

Также отдельно Роман Старовойт доложил о ходе восстановительных работ после урагана, случившегося в сентябре прошлого года. В результате ненастья в регионе пострадало 252 частных дома, 15 многоквартирных домов и три объекта социальной сферы.

С учетом сложившейся ситуации в рамках проведения СВО глава региона попросил оказать финансовую помощь региону.

"Родное село покидать не хотят"

КП уже сообщала, что 30 января вечером под обстрел со стороны Украины в очередной раз попал Рыльский район Курской области.

Не менее 20 прилетов зафиксировано в окрестностях деревни Поповка на границе с Сумской областью. Пострадавших нет. Однако повреждения от осколков получили два домовладения: есть попадания по фасадам, крышам, заборам. На одном из участков снаряд попал в сарай.

Глава Рыльского района Андрей Лисман рассказал, что проверил работы по ремонту кровли крыш обстрелянных домов в Поповке.

- Замена кровли идет оперативно. Поговорил с местными жителями: конечно напуганы и намного растеряны, но покидать родное село не хотят. Обсудили некоторые вопросы, в решении которых нужна наша помощь. Поможем, - пообещал в соцсети Лисман.

Восстановительные работы продолжаются и в другом приграничном поселке Курской области - Теткино Глушковского района. За последние дни строители отремонтировали кровли трех домов, смонтировали 63 метра заборов из профлиста.

С учетом повреждений, зафиксированных после обстрела 23 января, осталось отремонтировать еще десять частных домов: предстоит покрыть металлочерепицей семь кровель и отремонтировать пять фасадов.

Сайдинг уже заказан, на объекты его планируют доставить в ближайшие дни, закончить отделку фасадов — до конца февраля. На поврежденных кровлях сделаны замеры, работы по восстановлению металлочерепицы начнутся при благоприятных погодных условиях, заверили в администрации Курской области.