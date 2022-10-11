Игорь Артамонов проверил, как проходит обучение мобилизованных липчан

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Руководитель Липецкой области Игорь Артамонов посетил военный полигон, где проходят подготовку мобилизованные липчане. Он проверил условия проживания в казармах и пообщался с призывниками. Они снабжены всеми видами довольствия, как и военнослужащие по контракту. Дополнительно по поручению губернатора все мобилизованные получили личные аптечки.

Многие обратились к Игорю Артамонову с личными вопросами. Просьбы касались юридической, гуманитарной и бытовой помощи семьям. «Ребята переживают за своих близких. Кто-то начал ремонтировать крышу в доме, кто-то не успел провести газ – мобилизовался, у кого-то болеют родители. Мы решили создать специальную службу поддержки семей мобилизованных. В Липецкой области много предпринимателей, которые хотят помогать. Не оставим никого без внимания. Этот вопрос буду лично контролировать», – сказал Игорь Артамонов.

Мобилизованные знают о региональных мерах поддержки. Выплаты в 50 тысяч рублей многие родственники уже получили. Солдаты также попросили губернатора помочь с оформлением доверенностей по различным юридическим вопросам. По поручению Игоря Артамонова в ближайшее время в центр размещения приедет нотариус.

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В ходе встречи были затронуты вопросы трудовых отношений. Военнослужащие беспокоятся о сохранении рабочих мест, заработной платы, дней отпуска. «Все, что положено закону, должно быть исполнено. Вы – не просто рядовые работники, вы – герои. Если ваше предприятие сделает что-то не так, будем разбираться с каждым», – подчеркнул Игорь Артамонов.

Также губернатор осмотрел столовую. Для военнослужащих организовано трехразовое питание с возможностью выбора двух или трёх блюд. «Все сыты, накормлены. С точки зрения продовольственного обеспечения все хорошо», – сказал Игорь Артамонов.

Губернатор проверил, как проходит обучение мобилизованных. На территории военного полигона ведутся занятия по инженерной, огневой подготовке, тактической медицине. Занятия проводят профессиональные военнослужащие с боевым опытом.

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«Боевое слаживание ведется, никто не жалуется, что с ними мало занимаются. У ребят боевой настрой. Наша задача – помогать и обеспечивать всем необходимым, чтобы они могли служить в достойных условиях», – отметил Игорь Артамонов.

По просьбе командира роты в воинскую часть липчанам привезли квадрокоптеры, бензопилы и топоры, туристические коврики. Губернатор поблагодарил земляков за верность долгу и Родине и отметил, что регион продолжит оказывать бойцам и их семьям всестороннюю помощь.

Фото предоставлены пресс-службой правительства Липецкой области.