Главные новости Курска на 11 октября 2022 года: обстрел приграничья, эко-такси и отключение газа

Жители ряда улиц Курска 11 октября останутся без газа
Фото: Светлана ВОЛКОВА
Под сильный артиллерийский огонь 10 октября попал поселок Тёткино Глушковского района Курской области.
Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт:
- Со стороны Украины обстреляли район спиртзавода, зафиксировано шесть прилетов, сильный пожар возник в двухэтажном жилом доме. По предварительным данным ранены два человека: мужчина с осколочными ранениями и женщина с ожогами, оба госпитализированы. Все спецслужбы на месте, пожарные борются с огнем.
Поселок Теткино находится в непосредственной близости от границы с Украиной.
Ранее КП сообщала, что в Курской области будет усилена группировка войск. Об этом сегодня, 10 октября, на оперативном совещании сообщил глава региона Роман Старовойт.
- Моя задача – обеспечить безопасность жизни и здоровью жителей Курской области, - сказал губернатор. – Получил заверение, что в ближайшее время группировка войск и территориальный гарнизон региона будут усилены для защиты государственных границ и пресечения обстрелов, который сейчас мы видим практически каждый день.
16 и 22 октября Экотакси при помощи волонтеров ЭкоКурска и сотрудников САБ по уборке города поможет отправить всю отслужившую технику на переработку. Это могут быть любые электроприборы, кроме батареек, лампочек, картриджей, дисков, кассет.
Бытовая техника:
пылесосы, фены, утюги, чайники, телевизоры и другое.
Офисная техника:
компьютерные мониторы, провода, мышки, системные блоки, принтеры, сканеры и другое.
Электроника:
телефоны, плееры, провода, зарядки, наушники и другое.
Вся техника, собранная на Экотакси, отправится на современные, проверенные предприятия для тщательной переработки.
- Чтобы сдать на переработку технику, курянам нужно будет принести ее на удобную точку сбора на одном из маршрутов Экотакси, - поясняют в городской администрации.
Маршруты Экотакси, на которых будет приниматься только отслужившая свое техника:
Первый маршрут Экотакси - 16 октября:
- 10.00-10.20 - точка у входа в к-тр "Ассоль" (Малышева, 2/23А)
- 10.30-10.50 - Вячеслава Клыкова, 62 (парковка у детской площадки)
- 11.00-11.20 - парковка ТЦ "Бумеранг" (Студенческая, 20А)
- 11.40-12.00 - переулок Блинова, 2А (напротив ТЮЗа)
- 12.10-12.30 - Челюскинцев, 25
- 12.50-13.10 - 1-я Вишневая улица, 1, (парковка у Сквера Героев 16-й Воздушной Армии)
Второй маршрут Экотакси - 22 октября:
- 10.00-10.20 - парковка у кинотеатра "Родина" (Менделеева, 31)
- 10.30-10.50 - парковка ТЦ "Кристалл" (проспект Кулакова, 20)
- 11.00-11.20 - парковка справа от ТЦ "Куряночка" (между Дзержинского, 69Б и Дзержинского, 67)
- 11.40-12.00 - Димитрова, 33 (парковка магазина "Магнит")
- 12.20-12.40 - проспект Анатолия Дериглазова, 45 (парковка перед Сретенским храмом)
- 12.50-13.10 - парковка гипермаркета "Европа-29" (пр. Победы, 48).
Также на протяжении двух следующих недель Экотакси сделает дополнительные выезды в точки, где будет собрано большое количество техники (это может быть образовательное учреждение, офис или просто дом).11 октября специалисты будут проводить неотложные ремонтные работы на газопроводе среднего давления. В связи с этим с 9:00 до 21:00 будет прекращена подача газа потребителям Центрального округа Курска. Курян предупреждают, что пользоваться газовыми приборами в это время запрещено.
Так, без газа временно останутся жители улиц:
Карла Маркса, 72/1 – 72/12, 71, 71-а, 71-б, 71/2 – 71/47;
Гвардейская, 32 – 42;
Светлая;
1-й, 2-й Светлый проезд;
Светлый проезд;
Светлый переулок;
Спортивная;
Олимпийская;
Смородиновая;
Фестивальная;
Братская;
Боголюбская;
Глинская;
Княжеская;
Ильинская;
Никольская;
Стретенская;
Курский Арбат;
Новая Первомайская, 1-а.