Главные новости Курска на 11 октября 2022 года: обстрел приграничья, эко-такси и отключение газа

Жители ряда улиц Курска 11 октября останутся без газа Фото: Светлана ВОЛКОВА

Под сильный артиллерийский огонь 10 октября попал поселок Тёткино Глушковского района Курской области.

Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт:

- Со стороны Украины обстреляли район спиртзавода, зафиксировано шесть прилетов, сильный пожар возник в двухэтажном жилом доме. По предварительным данным ранены два человека: мужчина с осколочными ранениями и женщина с ожогами, оба госпитализированы. Все спецслужбы на месте, пожарные борются с огнем.

Поселок Теткино находится в непосредственной близости от границы с Украиной.

Ранее КП сообщала, что в Курской области будет усилена группировка войск. Об этом сегодня, 10 октября, на оперативном совещании сообщил глава региона Роман Старовойт.

- Моя задача – обеспечить безопасность жизни и здоровью жителей Курской области, - сказал губернатор. – Получил заверение, что в ближайшее время группировка войск и территориальный гарнизон региона будут усилены для защиты государственных границ и пресечения обстрелов, который сейчас мы видим практически каждый день.

16 и 22 октября Экотакси при помощи волонтеров ЭкоКурска и сотрудников САБ по уборке города поможет отправить всю отслужившую технику на переработку. Это могут быть любые электроприборы, кроме батареек, лампочек, картриджей, дисков, кассет.

Бытовая техника:

пылесосы, фены, утюги, чайники, телевизоры и другое.

Офисная техника:

компьютерные мониторы, провода, мышки, системные блоки, принтеры, сканеры и другое.

Электроника:

телефоны, плееры, провода, зарядки, наушники и другое.

Вся техника, собранная на Экотакси, отправится на современные, проверенные предприятия для тщательной переработки.

- Чтобы сдать на переработку технику, курянам нужно будет принести ее на удобную точку сбора на одном из маршрутов Экотакси, - поясняют в городской администрации.

Маршруты Экотакси, на которых будет приниматься только отслужившая свое техника:

Первый маршрут Экотакси - 16 октября:

- 10.00-10.20 - точка у входа в к-тр "Ассоль" (Малышева, 2/23А)

- 10.30-10.50 - Вячеслава Клыкова, 62 (парковка у детской площадки)

- 11.00-11.20 - парковка ТЦ "Бумеранг" (Студенческая, 20А)

- 11.40-12.00 - переулок Блинова, 2А (напротив ТЮЗа)

- 12.10-12.30 - Челюскинцев, 25

- 12.50-13.10 - 1-я Вишневая улица, 1, (парковка у Сквера Героев 16-й Воздушной Армии)

Второй маршрут Экотакси - 22 октября:

- 10.00-10.20 - парковка у кинотеатра "Родина" (Менделеева, 31)

- 10.30-10.50 - парковка ТЦ "Кристалл" (проспект Кулакова, 20)

- 11.00-11.20 - парковка справа от ТЦ "Куряночка" (между Дзержинского, 69Б и Дзержинского, 67)

- 11.40-12.00 - Димитрова, 33 (парковка магазина "Магнит")

- 12.20-12.40 - проспект Анатолия Дериглазова, 45 (парковка перед Сретенским храмом)

- 12.50-13.10 - парковка гипермаркета "Европа-29" (пр. Победы, 48).

Также на протяжении двух следующих недель Экотакси сделает дополнительные выезды в точки, где будет собрано большое количество техники (это может быть образовательное учреждение, офис или просто дом).11 октября специалисты будут проводить неотложные ремонтные работы на газопроводе среднего давления. В связи с этим с 9:00 до 21:00 будет прекращена подача газа потребителям Центрального округа Курска. Курян предупреждают, что пользоваться газовыми приборами в это время запрещено.

Так, без газа временно останутся жители улиц:

Карла Маркса, 72/1 – 72/12, 71, 71-а, 71-б, 71/2 – 71/47;

Гвардейская, 32 – 42;

Светлая;

1-й, 2-й Светлый проезд;

Светлый проезд;

Светлый переулок;

Спортивная;

Олимпийская;

Смородиновая;

Фестивальная;

Братская;

Боголюбская;

Глинская;

Княжеская;

Ильинская;

Никольская;

Стретенская;

Курский Арбат;

Новая Первомайская, 1-а.