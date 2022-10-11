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Общество11 октября 2022 4:00

Главные новости Курска на 11 октября 2022 года: обстрел приграничья, эко-такси и отключение газа

Рассказываем об основных событиях на утро 11 октября 2022 года
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
Жители ряда улиц Курска 11 октября останутся без газа

Жители ряда улиц Курска 11 октября останутся без газа

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Под сильный артиллерийский огонь 10 октября попал поселок Тёткино Глушковского района Курской области.

Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт:

- Со стороны Украины обстреляли район спиртзавода, зафиксировано шесть прилетов, сильный пожар возник в двухэтажном жилом доме. По предварительным данным ранены два человека: мужчина с осколочными ранениями и женщина с ожогами, оба госпитализированы. Все спецслужбы на месте, пожарные борются с огнем.

Поселок Теткино находится в непосредственной близости от границы с Украиной.

Ранее КП сообщала, что в Курской области будет усилена группировка войск. Об этом сегодня, 10 октября, на оперативном совещании сообщил глава региона Роман Старовойт.

- Моя задача – обеспечить безопасность жизни и здоровью жителей Курской области, - сказал губернатор. – Получил заверение, что в ближайшее время группировка войск и территориальный гарнизон региона будут усилены для защиты государственных границ и пресечения обстрелов, который сейчас мы видим практически каждый день.

16 и 22 октября Экотакси при помощи волонтеров ЭкоКурска и сотрудников САБ по уборке города поможет отправить всю отслужившую технику на переработку. Это могут быть любые электроприборы, кроме батареек, лампочек, картриджей, дисков, кассет.

Бытовая техника:

пылесосы, фены, утюги, чайники, телевизоры и другое.

Офисная техника:

компьютерные мониторы, провода, мышки, системные блоки, принтеры, сканеры и другое.

Электроника:

телефоны, плееры, провода, зарядки, наушники и другое.

Вся техника, собранная на Экотакси, отправится на современные, проверенные предприятия для тщательной переработки.

- Чтобы сдать на переработку технику, курянам нужно будет принести ее на удобную точку сбора на одном из маршрутов Экотакси, - поясняют в городской администрации.

Маршруты Экотакси, на которых будет приниматься только отслужившая свое техника:

Первый маршрут Экотакси - 16 октября:

- 10.00-10.20 - точка у входа в к-тр "Ассоль" (Малышева, 2/23А)

- 10.30-10.50 - Вячеслава Клыкова, 62 (парковка у детской площадки)

- 11.00-11.20 - парковка ТЦ "Бумеранг" (Студенческая, 20А)

- 11.40-12.00 - переулок Блинова, 2А (напротив ТЮЗа)

- 12.10-12.30 - Челюскинцев, 25

- 12.50-13.10 - 1-я Вишневая улица, 1, (парковка у Сквера Героев 16-й Воздушной Армии)

Второй маршрут Экотакси - 22 октября:

- 10.00-10.20 - парковка у кинотеатра "Родина" (Менделеева, 31)

- 10.30-10.50 - парковка ТЦ "Кристалл" (проспект Кулакова, 20)

- 11.00-11.20 - парковка справа от ТЦ "Куряночка" (между Дзержинского, 69Б и Дзержинского, 67)

- 11.40-12.00 - Димитрова, 33 (парковка магазина "Магнит")

- 12.20-12.40 - проспект Анатолия Дериглазова, 45 (парковка перед Сретенским храмом)

- 12.50-13.10 - парковка гипермаркета "Европа-29" (пр. Победы, 48).

Также на протяжении двух следующих недель Экотакси сделает дополнительные выезды в точки, где будет собрано большое количество техники (это может быть образовательное учреждение, офис или просто дом).11 октября специалисты будут проводить неотложные ремонтные работы на газопроводе среднего давления. В связи с этим с 9:00 до 21:00 будет прекращена подача газа потребителям Центрального округа Курска. Курян предупреждают, что пользоваться газовыми приборами в это время запрещено.

Так, без газа временно останутся жители улиц:

Карла Маркса, 72/1 – 72/12, 71, 71-а, 71-б, 71/2 – 71/47;

Гвардейская, 32 – 42;

Светлая;

1-й, 2-й Светлый проезд;

Светлый проезд;

Светлый переулок;

Спортивная;

Олимпийская;

Смородиновая;

Фестивальная;

Братская;

Боголюбская;

Глинская;

Княжеская;

Ильинская;

Никольская;

Стретенская;

Курский Арбат;

Новая Первомайская, 1-а.

Общество: ВОПРОС ДНЯ