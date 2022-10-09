Срочно под венец: под Курском поженились сразу 15 мобилизованных

Церемония получилась особенной: без подвенечных платьев и нарядных костюмов

"КП" уже рассказывала, что попавшие под частичную мобилизацию мужчины в Курской области могут расписаться с невестой в день обращения. Специально для мобилизованных процедуру регистрации брака сократили от месяца до одного дня. Правом зарегистрировать брак в срочном порядке воспользовались 15 белгородцев, которые проходили боевое слаживание в одной из частей недалеко от Курска. На массовом бракосочетании мобилизованных белгородцев побывала корреспондент газеты "Курская правда".

Семь лет шли к этому дню

Все женихи призваны в ряды армии в ходе частичной мобилизации в соседней Белгородской области. Ребята в военной форме на свадьбу прибыли из учебной части. Невесты без подвенечных платьев, но нарядные, с укладками и макияжем, на роспись приехали автобусом из Белгорода. Первая встреча пар, после того как они расстались у военкоматов, проходит в крепких объятиях.

– А где же моя?! – разводит руками один из мобилизованных, ища в толпе свою возлюбленную.

«Передумала?» – шутят товарищи. Нет, не передумала. Девушка подбегает к будущему супругу, обнимает, кладет голову на плечо и больше уже не отходит. Журналисты дают парам немного времени побыть наедине, а затем засыпают смущенных вниманием прессы влюбленных вопросами.

– Вы уже из учебной части приехали?

– Да, можно сказать с березы сняли – под венец. Сегодня отрабатывали задачи на полигоне, а теперь вот приехал к жене, – говорит один из мужчин.

Илья и Светлана родом из Белгорода, но последние годы живут в Москве. Повестка мужчине пришла по месту жительства в Белгородской области, Илья, не задумываясь, поехал на малую родину.

– Прятаться ни за кем не собираемся, – говорит жених.

К созданию семьи пара шла долгих семь лет. Много пережили за это время, сходились и расставались. Но когда пришла повестка, сомнений не осталось – теперь Светлана будет ждать не просто парня, а мужа. На роспись к жениху девушка приехала из столицы.

– Познакомились мы на дне рождения моей подруги, Илья оказался ее братом. С первого взгляда полюбили друг друга. Всякое случалось, но вопреки всему мы вместе, и я готова пройти все испытания, – признается Светлана.

"Мы уверены, все будет хорошо"

Некоторые приехали с детьми. Свадьбу папы и мамы увидел подрастающий сын Марины и Сергея. 11 лет назад девушка познакомилась с Сергеем, и с тех пор они не расстаются. За это время у пары родился ребенок, а вот официально оформить отношения все как-то не получалось.

– А ты знаешь, какой праздник у родителей? – спрашивает журналист сынишку.

– Свадьба! – улыбается мальчик!

– Сережа работал водителем общественного транспорта. Знакомство было моей инициативой, я сразу влюбилась в него, глазки строила, – вспоминает собеседница. – А что касается свадьбы, то мы уже давно собирались, но все откладывали. Теперь у нас особый повод, не терпящий отлагательств.

На «гражданке» Сергей, сержант запаса, работал водителем служебного автобуса. Повестку ему принесли в первые дни мобилизации домой в его выходной. Говорит, что и на фронте, скорее всего, будет водителем. И хотя подразделение уже сформировано, куда отправят, пока неизвестно. Конечно, ребятам хотелось бы остаться защищать границы Белгородской области – поближе к дому.

– Поначалу было тяжело: расставание с близкими, быстрые сборы. В учебной части уже вспомнили навыки ведения боя, и пока есть возможность общаться с близкими, полегче. Да и свыкаемся с мыслью, что отправляемся Родину защищать, – делится мужчина.

– Не страшно вам?

– Пока еще страшно не было, а дальше посмотрим, – смеется Сергей. – Боятся только дураки, главное – самообладание, надеемся, что все хорошо будет. Не зря же решили свадьбу сыграть!

– Мы уверены: все будет хорошо, – поддерживает мужа Марина. – Главное набраться терпения и дождаться наших мужчин. Мы папу своего ждем.

По словам начальника управления ЗАГС администрации Центрального округа Курска Галинаы Эймонтене, в Курске все больше желающих зарегистрировать брак среди тех, кто получил повестку. Только за неделю здесь в срочном порядке поженились больше сотни мобилизованных. Это в четыре с половиной раза больше, чем в было за тот же период в прошлом году.