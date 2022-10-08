Главные новости Курска на 8 октября 2022 года: продление "желтого" уровня террористической опасности, изменение схемы движения и ремонт на Перекальского

Курян призывают быть бдительными Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курской области действие «желтого» уровня террористической опасности продлено с 7 октября на 15 суток до 22 октября.

Об этом сообщили в администрации региона.

- Прошу жителей быть бдительными: о подозрительных гражданах, оставленных предметах и беспилотных летательных аппаратах сообщайте по номеру 112, - сказал губернатор Курской области Роман Старовойт.

Накануне, 6 октября, ВСУ дважды обстреляли регион. Один человек погиб.

6 октября в очередной раз под обстрел ВСУ попал поселок Теткино Глушковского района. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

- Зафиксировано не менее десяти прилетов со стороны Украины. К сожалению, не обошлось без жертв. Во время вражеского обстрела произошло несчастье с 72-летним пенсионером. По предварительным данным он скончался от сердечного приступа во время пребывания в укрытии. Выражаю соболезнования его родным и близким, - сказал глава региона.

В городской администрации Курска сообщили, что теперь, приближаясь к улице Красной Армии с крайней правой полосы по улице Энгельса, транспорт может двигаться только направо — за исключением троллейбуса, маршрут движения которого проходит по контактной электросети.

Как говорят в комитете дорожного хозяйства, 7 октября ночью уже нанесли разметку термопластиком треугольника безопасности согласно Проекту организации дорожного движения. Этот треугольник позволит транспорту выезжать с улицы Красной Армии на улицу Энгельса без создания помех движению автомобилей, которые продолжают путь по Энгельса в прямом направлении.

В Курске начали ремонт улицы Перекальского.

Объект включен в план реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» на 2023 год, работы выполняют досрочно. Длина объекта составляет более 1,7 километров, сообщили в обладминистрации:

- Специалисты приступили к фрезерованию асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги на участке от пересечения улиц Дубровинского и Интернациональной. Изношенный асфальт планируют убрать на более чем 50 тысячах квадратных метрах проезжей части. На следующем этапе дорожники проведут устройство двух слоев нового асфальтобетонного покрытия.

Кроме того, на Перекальского планируют отремонтировать колодцы инженерных сетей с заменой люков, установить новые решетки ливневой канализации, местами заменить бортовой камень и отремонтировать изношенное асфальтобетонное покрытие на тротуарах. Завершающим штрихом должна стать дорожная разметка из термопластика.

В 2022 году по плану нацпроекта БКД в Курске ремонтируют свыше 50 километров улично-дорожной сети. Работы выполнены более чем на 90%. Дорожный сезон должны завершить к концу ноября.