Выходные в Курске: Дейнека, "Куролиск" и конкурс юных исполнителей

В детской школе искусств выступят почти 40 скрипачей и виолончелистов
Фото: Светлана ВОЛКОВА
В субботу и воскресенье в Курске пройдет фестиваль настольных ролевых игр «Куролиск». Организаторы подготовили настоящий праздник!
В зоне постоянной активности гостей ждут ролевые и классические настольные игры от Клуба настольных игр и варгеймов "Мастер" и Первого Легиона (Курск). Magic: the Gathering в Курске проведут драфт по Commander Legends, а новички смогут научиться играть прямо на фестивале!
Ярмарка объединит мастеров из разных уголков страны. Они представят широкий ассортимент атрибутики для этого хобби. В программе также – лекции от гостей и друзей фестиваля, и, конечно, безумное количество игр!
Приходите играть, смотреть, знакомиться… Проведите лучшие ролевые выходные на фестивале «Куролиск»!
Место проведения - 5 этаж Мега ГриНН (Курск, ул. Карла Маркса, 68). Начало - в 10.00 28 января.
В Курске продолжается городская семейная спартакиада "Команда". 29 января пройдут соревнования по шахматам и настольному теннису в развлекательном центре "Галактика" (ТРЦ "Манеж", ул. Щепкина, 4б). Участие бесплатное!
ШАХМАТЫ
10:00 – 10:15– регистрация команд с детьми 5-7 лет. 10:15 – начало.
11:15– 11:30 – регистрация команд с детьми 8-9 лет. 11:30 – начало.
12:45-13:00– регистрация команд с детьми 10-11 лет. 14:00 – начало.
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
10:00 – 10:15– регистрация команд с детьми 10-11 лет. 10:15 – начало.
11:15– 11:30 – регистрация команд с детьми 5-7 лет. 11:30 – начало.
12:45-13:00– регистрация команд с детьми 8-9 лет. 14:00 – начало.
При себе иметь сменную обувь. Приходите в легкой одежде, возьмите с собой воду.
28 января в 10.00 в детской школе искусств № 5 имени Дмитрия Шостаковича (ул. Школьная, 3 А) состоится XIV городской конкурс исполнителей на струнно-смычковых инструментах «Секреты интерпретации», посвященный Году педагога и наставника. Учредитель конкурса — управление культуры Курска, организатор — ДШИ № 5 им. Д. Д. Шостаковича.
В конкурсе примут участие около 40 юных скрипачей и виолончелистов, которые исполнят два разноплановых произведения: кантилена и пьеса виртуозного характера. Оценивают конкурсантов преподаватели средних и высших профильных учебных заведений, артисты оркестров.
По итогам конкурса присуждаются звания обладателя Гран-при, лауреата I, II, III степени, дипломанта.
Вход свободный.
Александр Дейнека – один из крупнейших художников Советского Союза, внесший значительный вклад в стилистику не только классического соцреализма, но и неоромантизма XX века. Эти два казалось бы, взаимоисключающих направления точно отражают время, определяют грани самобытной отечественной художественной школы, а все творчество Дейнеки – калька сложных художественных процессов, которые происходили в советском искусстве на протяжении 1920-1960-х годов.
В живописных работах Дейнеки всегда очень разный – лиричный и пафосный, оптимистичный и жесткий, графичный и живописный, но каждая картина – это движение эпохи, вера в «светлое завтра», стремление к идеалу физически развитой личности, энергия, а еще – гротески, архетипы, монументальность, символизм, и конечно – восхищение и гордость, переполнявшие художника и его поколение.
В галерее имени Дейнеки работает несколько выставок, которые можно посмотреть по Пушкинской карте
Фото: Светлана ВОЛКОВА
На этой небольшой выставке помимо известных живописных произведений представлены примеры графических работ художника 1920-1930-х годов, отражающие «время перемен и исканий», его впечатления от заграничной командировки. В «живописном» рисунке «Две негритянки» (1935) карандашная линия собирает объем послойно и несколько сумбурно: она уплотняется, ложится на форму, перекрывает нижние штрихи, обводит силуэт, задает ракурс, «перетекает» из одной части изображения в другую. Воздух становится почти осязаем. В мимике этих специфических лиц элементы карикатуры отступают на второй план. И как и в «Женском портрете» (1921) перед нами гротеск как поиск типичного и характерного.
Выставка работает по 26 февраля 2023 года
Адрес: Курск, ул. Радищева, 85, выставочный зал Курской картинной галереи им. А.А. Дейнеки
Телефон: 58-55-91.
Действует Пушкинская карта.
Осенью в Курске появилось еще одно пространство, где можно погрузиться в прекрасное – семейная картинная Галерея Шуклиных. Ее основали продолжатели известной творческой династии Виталий и Екатерина Шуклины.
Виталий – внук архитектора Алексея Шуклина и правнук знаменитого художника Григория Шуклина. Работы Екатерины выставлялись в галерее «АЯ» и «Звездном», а также в Москве в «Манеже» на фестивале «Artlife».
В галерее Шуклиных можно увидеть масляную живопись: натюрморты и портреты, в том числе детские.
Посещение бесплатное. График работы: будни с 9:00 до 17:00. Адрес: г. Курск, ул. Димитрова, 66. Телефон: +7 920 728 70 50.
28 января в 18.00 в драмтеатре можно посмотреть постановку "Тот, кто получает пощечины" (16+). Действие происходит в одном из больших городов Франции.
В цирк папаши Брике приходит некий господин «не первой молодости, но живым, смелым и несколько странным лицом». По нему видно, что он человек из общества, но господин, предпочитая остаться инкогнито, выражает желание стать клоуном, получающим на манеже пощечины.
Хозяин нехотя принимает его, и вскоре выясняется, что клоун под псевдонимом Тот пользуется бешеной популярностью у публики и расположением всей труппы. Смех, аплодисменты, признание и алые следы от пощечин...
Но кто же все-таки скрывается за маской клоуна?
Над спектаклем работали:
Режиссер – Наталья Людскова (г. Москва);
Художник-постановщик – лауреат Государственной премии России Александр Кузнецов;
Художник по костюмам – Маргарита Рузанова;
Музыкальное оформление – заслуженный работник культуры России Илья Сакин;
Художник по свету – Борис Михайлов;
Балетмейстер – заслуженная артистка России Галина Халецкая.
Вас ждет спектакль о человеческой страсти и боли, об эгоизме, о предательстве, об одиночестве, о жалости, о грубости, о безразличии и ненависти, о несбыточных мечтах...
История печального клоуна, искавшего вечную чистую любовь...
Действует Пушкинская карта.
Краеведческий музей приглашает всех желающих на мастер-класс по росписи декоративной фигурки-матрешки.
История матрешки берет свое начало в конце XIX века. Сейчас игрушку по праву считают самым известным и популярным русским сувениром. Во время мастер-класса участникам для работы будет предоставлена цельная деревянная заготовка, которую можно расписать в разных техниках. Традиционная матрешка разборная, но фигурка, подготовленная к мастер-классу является цельной. Такая поделка станет уникальным домашним украшением или приятным памятным подарком, сделанным своими руками.
Начало - 28 января в 12.00.
Мастер-классы пройдут в краеведческом музее
Фото: Светлана ВОЛКОВА
Еще один мастер-класс пройдет здесь также в субботу, в 13.00.
Стильный подсвечник, изготовленный из бокала, фоамирана и декоративных вставок, декоративная вазочка или декорированный новогодний шар станут необычными украшениями интерьера и неотъемлемыми атрибутами в праздничный день. Такие поделки станут не только отличным подарком, но и долговечным и удобным в использовании предметом.
На занятии научат изготовлению одного оригинального подарка или памятного сувенира на выбор из предложенных материалов.
На мастер-класс необходима предварительная запись по телефону: +7 (4712) 51-15-81.