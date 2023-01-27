Выходные в Курске: Дейнека, "Куролиск" и конкурс юных исполнителей

В детской школе искусств выступят почти 40 скрипачей и виолончелистов Фото: Светлана ВОЛКОВА

Зимний "Куролиск" в МегаГриНН

В субботу и воскресенье в Курске пройдет фестиваль настольных ролевых игр «Куролиск». Организаторы подготовили настоящий праздник!

В зоне постоянной активности гостей ждут ролевые и классические настольные игры от Клуба настольных игр и варгеймов "Мастер" и Первого Легиона (Курск). Magic: the Gathering в Курске проведут драфт по Commander Legends, а новички смогут научиться играть прямо на фестивале!

Ярмарка объединит мастеров из разных уголков страны. Они представят широкий ассортимент атрибутики для этого хобби. В программе также – лекции от гостей и друзей фестиваля, и, конечно, безумное количество игр!

Приходите играть, смотреть, знакомиться… Проведите лучшие ролевые выходные на фестивале «Куролиск»!

Место проведения - 5 этаж Мега ГриНН (Курск, ул. Карла Маркса, 68). Начало - в 10.00 28 января.

Семейная спартакиада

В Курске продолжается городская семейная спартакиада "Команда". 29 января пройдут соревнования по шахматам и настольному теннису в развлекательном центре "Галактика" (ТРЦ "Манеж", ул. Щепкина, 4б). Участие бесплатное!

ШАХМАТЫ

10:00 – 10:15– регистрация команд с детьми 5-7 лет. 10:15 – начало.

11:15– 11:30 – регистрация команд с детьми 8-9 лет. 11:30 – начало.

12:45-13:00– регистрация команд с детьми 10-11 лет. 14:00 – начало.

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

10:00 – 10:15– регистрация команд с детьми 10-11 лет. 10:15 – начало.

11:15– 11:30 – регистрация команд с детьми 5-7 лет. 11:30 – начало.

12:45-13:00– регистрация команд с детьми 8-9 лет. 14:00 – начало.

При себе иметь сменную обувь. Приходите в легкой одежде, возьмите с собой воду.

Городской конкурс исполнителей

28 января в 10.00 в детской школе искусств № 5 имени Дмитрия Шостаковича (ул. Школьная, 3 А) состоится XIV городской конкурс исполнителей на струнно-смычковых инструментах «Секреты интерпретации», посвященный Году педагога и наставника. Учредитель конкурса — управление культуры Курска, организатор — ДШИ № 5 им. Д. Д. Шостаковича.

В конкурсе примут участие около 40 юных скрипачей и виолончелистов, которые исполнят два разноплановых произведения: кантилена и пьеса виртуозного характера. Оценивают конкурсантов преподаватели средних и высших профильных учебных заведений, артисты оркестров.

По итогам конкурса присуждаются звания обладателя Гран-при, лауреата I, II, III степени, дипломанта.

Вход свободный.

Выставка: Дейнека. Вне времени

Александр Дейнека – один из крупнейших художников Советского Союза, внесший значительный вклад в стилистику не только классического соцреализма, но и неоромантизма XX века. Эти два казалось бы, взаимоисключающих направления точно отражают время, определяют грани самобытной отечественной художественной школы, а все творчество Дейнеки – калька сложных художественных процессов, которые происходили в советском искусстве на протяжении 1920-1960-х годов.

В живописных работах Дейнеки всегда очень разный – лиричный и пафосный, оптимистичный и жесткий, графичный и живописный, но каждая картина – это движение эпохи, вера в «светлое завтра», стремление к идеалу физически развитой личности, энергия, а еще – гротески, архетипы, монументальность, символизм, и конечно – восхищение и гордость, переполнявшие художника и его поколение.

В галерее имени Дейнеки работает несколько выставок, которые можно посмотреть по Пушкинской карте Фото: Светлана ВОЛКОВА

На этой небольшой выставке помимо известных живописных произведений представлены примеры графических работ художника 1920-1930-х годов, отражающие «время перемен и исканий», его впечатления от заграничной командировки. В «живописном» рисунке «Две негритянки» (1935) карандашная линия собирает объем послойно и несколько сумбурно: она уплотняется, ложится на форму, перекрывает нижние штрихи, обводит силуэт, задает ракурс, «перетекает» из одной части изображения в другую. Воздух становится почти осязаем. В мимике этих специфических лиц элементы карикатуры отступают на второй план. И как и в «Женском портрете» (1921) перед нами гротеск как поиск типичного и характерного.

Выставка работает по 26 февраля 2023 года

Адрес: Курск, ул. Радищева, 85, выставочный зал Курской картинной галереи им. А.А. Дейнеки

Телефон: 58-55-91.

Действует Пушкинская карта.

Галерея Шуклиных

Осенью в Курске появилось еще одно пространство, где можно погрузиться в прекрасное – семейная картинная Галерея Шуклиных. Ее основали продолжатели известной творческой династии Виталий и Екатерина Шуклины.

Виталий – внук архитектора Алексея Шуклина и правнук знаменитого художника Григория Шуклина. Работы Екатерины выставлялись в галерее «АЯ» и «Звездном», а также в Москве в «Манеже» на фестивале «Artlife».

В галерее Шуклиных можно увидеть масляную живопись: натюрморты и портреты, в том числе детские.

Посещение бесплатное. График работы: будни с 9:00 до 17:00. Адрес: г. Курск, ул. Димитрова, 66. Телефон: +7 920 728 70 50.

Субботний вечер в "драме"

28 января в 18.00 в драмтеатре можно посмотреть постановку "Тот, кто получает пощечины" (16+). Действие происходит в одном из больших городов Франции.

В цирк папаши Брике приходит некий господин «не первой молодости, но живым, смелым и несколько странным лицом». По нему видно, что он человек из общества, но господин, предпочитая остаться инкогнито, выражает желание стать клоуном, получающим на манеже пощечины.

Хозяин нехотя принимает его, и вскоре выясняется, что клоун под псевдонимом Тот пользуется бешеной популярностью у публики и расположением всей труппы. Смех, аплодисменты, признание и алые следы от пощечин...

Но кто же все-таки скрывается за маской клоуна?

Над спектаклем работали:

Режиссер – Наталья Людскова (г. Москва);

Художник-постановщик – лауреат Государственной премии России Александр Кузнецов;

Художник по костюмам – Маргарита Рузанова;

Музыкальное оформление – заслуженный работник культуры России Илья Сакин;

Художник по свету – Борис Михайлов;

Балетмейстер – заслуженная артистка России Галина Халецкая.

Вас ждет спектакль о человеческой страсти и боли, об эгоизме, о предательстве, об одиночестве, о жалости, о грубости, о безразличии и ненависти, о несбыточных мечтах...

История печального клоуна, искавшего вечную чистую любовь...

Действует Пушкинская карта.

Мастер-классы: роспись матрешки и декорирование предметов

Краеведческий музей приглашает всех желающих на мастер-класс по росписи декоративной фигурки-матрешки.

История матрешки берет свое начало в конце XIX века. Сейчас игрушку по праву считают самым известным и популярным русским сувениром. Во время мастер-класса участникам для работы будет предоставлена цельная деревянная заготовка, которую можно расписать в разных техниках. Традиционная матрешка разборная, но фигурка, подготовленная к мастер-классу является цельной. Такая поделка станет уникальным домашним украшением или приятным памятным подарком, сделанным своими руками.

Начало - 28 января в 12.00.

Мастер-классы пройдут в краеведческом музее Фото: Светлана ВОЛКОВА

Еще один мастер-класс пройдет здесь также в субботу, в 13.00.

Стильный подсвечник, изготовленный из бокала, фоамирана и декоративных вставок, декоративная вазочка или декорированный новогодний шар станут необычными украшениями интерьера и неотъемлемыми атрибутами в праздничный день. Такие поделки станут не только отличным подарком, но и долговечным и удобным в использовании предметом.

На занятии научат изготовлению одного оригинального подарка или памятного сувенира на выбор из предложенных материалов.

На мастер-класс необходима предварительная запись по телефону: +7 (4712) 51-15-81.