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Звезды14 октября 2022 17:02

В Курском драмтеатре представили очередную премьеру

Комедию "Моя жена - лгунья" можно посмотреть на этих выходных
Ольга ДАНИЛОВА
Эксцентричная постановка не заставит зрителя скучать

Эксцентричная постановка не заставит зрителя скучать

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Курский драматический театр имени А. С. Пушкина представил очередную премьеру на своей сцене. На этот раз - комедию в стиле модерн по произведению американских драматургов Маргарет Мэйо и Морис Эннекена. Действие происходит в 20-е годы в Америке.

Но надо сказать, что такая ситуация могла произойти в любой европейской стране, в любое время. Герои — современные молодые люди, которые привыкли жить красиво и весело и создавать себе проблемы «на ровном месте». Счастливую семейную жизнь Вильяма Гаррисона омрачало лишь два обстоятельства: вечная ложь жены Кэтти и ее нежелание иметь детей.

Женщины на сцене умело манипулируют своими мужьями

Женщины на сцене умело манипулируют своими мужьями

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Чтобы вызвать ревность в муже, Кэтти ему лжет. Но это становится причиной разлада в счастливой семье.

Чтобы вернуть любимого и сохранить чувства, жена решается на еще больший обман, в который втягивает и других героев постановки. И вот уже безобидная женская хитрость повлекла за собой целый ворох авантюрных перемен в семейной жизни героев!

Спектакль можно посмотреть 15 и 16 октября

Спектакль можно посмотреть 15 и 16 октября

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Над спектаклем работали: постановка и музыкальное оформление – заслуженный деятель искусств Республики Крым Юрий Маковский, художник- постановщик – Наталья Лось, художник по свету – Борис Михайлов, балетмейстер – заслуженная артистка России Галина Халецкая.

В спектакле заняты заслуженные артисты России: Елена Гордеева, Людмила Мордовская, Александр Швачунов, Ольга Яковлева; артисты: Вероника Богдель, Юлия Высочиненко, Дмитрий Жуков, Людмила Кальман, Максим Карпович, Дарья Ковалева, Андрей Колобинин, Наталья Комардина, Марина Кочетова, Кристина Крыженевская, Александр Курицкий, Мария Нестерова, Сергей Репин, Евгений Сетьков, Сергей Тоичкин.

КультураКультура: театр