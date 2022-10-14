В Курском драмтеатре представили очередную премьеру

Эксцентричная постановка не заставит зрителя скучать Фото: Светлана ВОЛКОВА

Курский драматический театр имени А. С. Пушкина представил очередную премьеру на своей сцене. На этот раз - комедию в стиле модерн по произведению американских драматургов Маргарет Мэйо и Морис Эннекена. Действие происходит в 20-е годы в Америке.

Но надо сказать, что такая ситуация могла произойти в любой европейской стране, в любое время. Герои — современные молодые люди, которые привыкли жить красиво и весело и создавать себе проблемы «на ровном месте». Счастливую семейную жизнь Вильяма Гаррисона омрачало лишь два обстоятельства: вечная ложь жены Кэтти и ее нежелание иметь детей.

Женщины на сцене умело манипулируют своими мужьями Фото: Светлана ВОЛКОВА

Чтобы вызвать ревность в муже, Кэтти ему лжет. Но это становится причиной разлада в счастливой семье.

Чтобы вернуть любимого и сохранить чувства, жена решается на еще больший обман, в который втягивает и других героев постановки. И вот уже безобидная женская хитрость повлекла за собой целый ворох авантюрных перемен в семейной жизни героев!

Спектакль можно посмотреть 15 и 16 октября Фото: Светлана ВОЛКОВА

Над спектаклем работали: постановка и музыкальное оформление – заслуженный деятель искусств Республики Крым Юрий Маковский, художник- постановщик – Наталья Лось, художник по свету – Борис Михайлов, балетмейстер – заслуженная артистка России Галина Халецкая.

В спектакле заняты заслуженные артисты России: Елена Гордеева, Людмила Мордовская, Александр Швачунов, Ольга Яковлева; артисты: Вероника Богдель, Юлия Высочиненко, Дмитрий Жуков, Людмила Кальман, Максим Карпович, Дарья Ковалева, Андрей Колобинин, Наталья Комардина, Марина Кочетова, Кристина Крыженевская, Александр Курицкий, Мария Нестерова, Сергей Репин, Евгений Сетьков, Сергей Тоичкин.