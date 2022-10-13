Главные новости Курска на 13 октября 2022 года: перевод приграничных школ на дистант, стрельбы и сроки итогового сочинения

В регионе действует повышенной уровень террористической опасности Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курской области с 11 октября сразу в двух районах, Беловском и Кореневском, школы и детские сады перевели на дистанционный формат. Об этом сообщили главы районов у себя в соцсетях.

- В настоящее время обстановка в нашем районе спокойная, все организации, магазины и аптеки работают в штатном режиме, - сказал Николай Волобуев. – Все службы работают в плановом режиме, никаких сбоев в работе организаций, предприятий нет. Бензин на заправках есть в достаточном количестве.

Также сообщают, что товарных запасов в торговых сетях Кореневского района - в достаточном количестве. Ситуация стабильная, дефицита нет и не ожидается. Ведется постоянный мониторинг цен и наличия товаров.

Местных жителей просят не поддаваться панике и не верить фейкам.

- В связи с продлением " желтого" уровня террористической опасности на территории Курской области, с целью обеспечения безопасности учащихся и сотрудников общеобразовательных учреждений принято решение перевести школы Рыльского района на обучение с применением электронных и дистанционных технологий с 13 по 22 октября. 24 октября начнутся осенние каникулы, - сообщил глава района Андрей Лисман.

В дошкольных общеобразовательных организациях приграничного с Украиной района вводят свободное посещение.

Напомним, на территории Курской области действует «желтый» уровень террористической опасности. О подозрительных гражданах, предметах и беспилотных летательных аппаратах курян просят сообщать по номеру 112.

13 и 14 октября в Кореневском районе Курской области снова будет неспокойно. Однако поводов для паники нет.

- На территории нашего района будут проводиться учебно-тренировочные стрельбы, - сообщила глава Кореневского района Марина Дегтярева.

Стрельбы пройдут с 10:00 до 14:00. Местных жителей просят не волноваться и отнестись с пониманием.

Ранее КП сообщала, что в Курской области проверяют бомбоубежища. Так, в ближайшее время в городских округах и районах области осмотрят подвалы жилых домов, а также специализированные убежища на территории предприятий, которые могут использовать в качестве укрытий при чрезвычайных ситуациях. В Курске фонд защитных сооружений гражданской обороны включает более 90 таких убежищ. В случае необходимости их для укрытия может использовать работающая смена сотрудников. Всю необходимую информацию персонал может получить у ответственного за ведение гражданской обороны на предприятии.

Для укрытия гражданского населения при чрезвычайных ситуациях используют подвальные помещения и цокольные этажи жилых домов, учреждений образования, культуры и спорта, подвалы и подполья в частных домах, подземные автостоянки, складские подвальные заглубленные помещения торговли и питания, подвальные помещения гостиничных комплексов.

Информацию о помещениях для укрытия можно уточнить в УК, ТСЖ, ЖСК по месту жительства, а также в администрациях районов и городов.

В комитете образования Курска рассказали о сроках проведения итогового сочинения или изложения, которое является допуском к государственной итоговой аттестации за курс среднего общего образования.

Основной срок стартует 7 декабря. Проведение экзамена состоится в школах по месту обучения одиннадцатиклассников. Его результатом является «зачет» или «незачет».

В ведомстве отметили, что итоговое сочинение напишут 1810 курских выпускников. Продолжительность выполнения задания составляет три часа 55 минут. Для участников с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов, а также лиц, обучающихся по состоянию здоровья на дому, продолжительность испытания увеличивается на полтора часа.

Дополнительные сроки выполнения экзаменационных испытаний состоятся 1 февраля и 3 мая следующего года.