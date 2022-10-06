Промбезопасность и управление здоровьем

Автоматизированная система управления позволяет контролировать, как применяют работниками СИЗ и соблюдают ли охранные зоны

VII Всероссийская неделя охраны труда (ВНОТ) завершилась в Сочи. Организатором мероприятия стало Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации.

В мероприятии приняли участие представители государственной власти, бизнеса, научных и отраслевых профессиональных сообществ. В этом году его посетило более 5000 делегатов.

Всероссийская неделя охраны труда проходит в стране, начиная с 2015 года. Это, пожалуй, главное событие в сфере промышленной безопасности и охраны труда в России и за рубежом. На форуме были представлены российские разработки в области охраны труда, промышленной и экологической безопасности, проведены мероприятия по обмену опытом и обсуждению систем управления охраной труда на предприятиях всех отраслей экономики.

Любопытный опыт применения риск-ориентированного подхода к промышленной безопасности и управлению здоровьем представили на мероприятии сотрудники Металлоинвеста.

Заместитель генерального директора по промышленной безопасности, охране труда и окружающей среды Андрей Черепов рассказал, что поскольку 2021-й был объявлен в Компании Годом производственной безопасности, то была поставлена цель выйти на нулевой уровень смертельного и тяжелого травматизма к 2025 году и сформирована стратегия проактивного подхода к охране труда и промышленной безопасности (ОТиПБ). Благодаря этому удалось значительно улучшить показатели производственного травматизма.

Сегодня здесь на каждом предприятии созданы команды из сотрудников, которые хорошо ориентируются в производственных вопросах, знают требования ОТиПБ, пользуются авторитетом в коллективах. Своевременно выявлено и устранено уже около 11 тысяч рисков.

Важная роль в успешном внедрении комплексного риск-ориентированного подхода отведена цифровым решениям. Автоматизированная система управления позволяет контролировать, как применяют работниками СИЗ и соблюдают ли охранные зоны.