Главные новости Курска на 6 октября 2022 года: подача тепла, профильная смена для детей с ОВЗ и проигрыш "Авангарда"

Подачу тепла в многоэтажки должны завершить в Курске на этой неделе Фото: Светлана ВОЛКОВА

Курские теплоэнергетики продолжают подключение к центральной системе теплоснабжения потребителей.

Как сообщают в ПАО «Квадра», чтобы не допустить сбоев в работе оборудования, здания подключают поэтапно. Оперативность появления тепла в домах зависит как от действий энергетиков, так и от жилищных организаций, которые производят непосредственное подключение и наладку внутридомовых коммуникаций.

По данным на 5 октября отопление из центральной системы теплоснабжения получают 518 зданий, находящихся в зоне обслуживания филиала ПАО «Квадра». В их числе — 89 детсадов, 89 школ, 113 лечебных учреждений и 84 дома.

С 17 по 23 октября в Спортивно-оздоровительном центре им. Валентины Терешковой пройдет инклюзивная профильная смена «Без границ». Программа направлена на социально-психологическую реабилитацию детей. Ее проведут по методу Терапевтического отдыха: ребята будут стрелять из лука, лепить из полимерной глины, варить мыло, декорировать свечи.

Участие в смене поможет стабилизировать самооценку ребенка, поддержать и улучшить коммуникативные навыки, взаимодействовать в команде. К ней присоединятся дети и подростки в возрасте от семи до 12 лет с ограниченными возможностями, из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию.

Прямо сейчас идет набор для детей, не имеющих каких-либо нарушений. Чтобы подать заявку, нужно заполнить форму по ссылке (https://forms.gle/GEyGB6xV4zTDAaP79).

Организатор: Автономная некоммерческая организация «Центр социально-психологического сопровождения, коррекции и реабилитации «Феникс».

Курский "Авангард" уступил на своем поле в четвертом раунде ФОНБЕТ Кубка России махачкалинскому "Динамо". Счет в матче 0:2.

Мячи гости забили с 80-й по 84-ю минуты игры, а вот гол курян арбитр отменил.

Клуб из Дагестана уверенно идет в группе лидеров Первой лиги. Команды между собой встречались 21 раз: восемь побед на счету курян, 11 матчей выиграли махачкалинцы, две встречи завершились вничью.