Игорь Артамонов: Липецкие производители показали свою продукцию на международной выставке «Мир детства-2022»

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Пять липецких компаний представили свою продукцию на международной выставке «Индустрия детских товаров» – «Мир детства-2022». Всего в ней приняли участие более 300 ведущих производителей и поставщиков детских товаров из Беларуси, Италии, Китая, России, Узбекистана и других стран.

По словам губернатора Игоря Артамонова, липчане продемонстрировали свои успехи в производстве мебели, игрушек и детской одежды. Все представляющие регион компании экспортно ориентированы. Это – «Мебельная фабрика «Боринское», «Липецкие чудеса леса», «Компания «Игрушки», «СпутНик», индивидуальный предприниматель Марина Самаева. Их участие в выставке организовал областной Центр поддержки экспорта в рамках реализации национальных проектов «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и «Международная кооперация и экспорт».

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«Мы регулярно проводим встречи с руководителями липецких предприятий, рассказываем о возможностях развития, о мерах поддержки. Сегодня мы видим, что многие компании стараются занять освободившиеся ниши. Особенно радует, что среди них внушительное число представителей малого и среднего бизнеса», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Участники вставки смогли наглядно оценить насыщение рынка безопасными товарами для детей, продемонстрировать новинки отрасли и эффективно решить коммерческие задачи.

Фото предоставлены пресс-службой правительства Липецкой области.