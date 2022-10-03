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Общество3 октября 2022 14:10

Специалисты липецкой службы «122» с момента начала частичной мобилизации отработали больше 6,5 тысячи обращений по теме СВО

Служба «122» помогает жителям Липецкой области разобраться в особенностях частичной мобилизации
Источник:kp.ru
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Специалисты липецкой службы «122» с момента начала частичной мобилизации отработали больше 6,5 тысячи обращений по теме СВО. В первый же день количество обращений по этим вопросам превысило число звонков по другим направлениям, поэтому было принято решение повысить приоритет очереди. Об этом сегодня на еженедельном совещании в областном правительстве рассказал вице-губернатор Анатолий Якутин.

Обращаясь за информационной поддержкой, чаще всего жители региона просят разъяснить, какие категории попадают под частичную мобилизацию и на каких условиях, интересуются порядком призыва и основаниями для отсрочки и брони, спрашивают, как пойти служить добровольцем.

С 27 сентября по номеру 122 в Липецкой области также работает горячая линия для Штаба общественной поддержки «Своих не бросаем». Кроме того, на портале госуслуг запускаются две формы – «Сервис записи добровольцев» (срок рассмотрения два дня, ответственные военкоматы) и «Жалобы и обращения по вопросам частичной мобилизации» (срок рассмотрения 3 дня, ответственные управление административных органов Липецкой области).

«Разъяснительная работа по вопросам частичной мобилизации в Липецкой области ведётся на достойном уровне, все службы и ведомства оперативно включились в процесс. Необходимо и дальше так же добросовестно относиться к этому и помогать людям», – подчеркнул руководитель региона Игорь Артамонов.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области.

БИЗНЕС-ПРЕСС