Главные новости Курска на 2 октября 2022 года: отключение света и воды, мобилизация и высадка деревьев

В городе прошел субботник Фото: Светлана ВОЛКОВА

1 октября в рамках Всероссийского субботника «Зеленая Россия» в Курске прошел общегородской субботник. В нем приняли участие 426 человек из городской администрации, отраслевых и территориальных органов, подведомственных учреждений и студенты.

В комитете городского хозяйства рассказали, что в основном высаживали зеленые насаждения. Так, на участке автомобильной дороги на улице Бойцов 9-й дивизии появилось около 150 молодых лип и ясеня, а в урочище Солянка - 900 елей. Всего участники субботника высадили более 1180 деревьев.

От мусора расчистили 17 общественных территорий, всего собрали 46,2 кубометров мусора. Так, привели в порядок лесной массив в микрорайоне Волокно и береговую линию Стрелецкого озера.

1 октября днем произошло отключение горячего водоснабжения жилых домах, расположенных по улицам Майский бульвар, Студенческая, Косухина, проспекте Вячеслава Клыкова в Курске.

Как сообщили в комитете ЖКХ, причина отключения - повреждение на обводной линии трубопровода диаметром 80 миллиметров.

Ремонтные работы специалисты ПАО «Квадра» планировали завершить до 00.00 2 октября и подать горячую воду в многоквартирные жилые дома по этим улицам, сообщили в мэрии.

Также 1 октября из-за технических причин возникли перебои с электроснабжением в районе проспекта Дериглазова. Сейчас специалисты ведут ремонтные работы, добавили в горадминистрации.

По информации АО ТЭСК по техническим причинам пропало напряжение в следствие этого остановилась ТЭЦ.

Из военкомата Железнодорожного округа областного центра и Курского района 1 октября отправили около 150 мобилизованных.

Об этом рассказали в мэрии Курска.

Ранее КП сообщала, что утром 29 сентября из военкомата Центрального и Сеймского округа Курска отправили около сотни мобилизованных мужчин.

Как сообщили в военкомате, сначала мобилизованных отправят в учебный лагерь. Военное обмундирование и оружие они получат по прибытию в воинские части.

Перед отправкой ребятам советуют брать с собой продуктов на два дня, теплое белье, перчатки, спальники. Это нужно покупать за свой счет, поэтому куряне начали обращаться в соцсетях к местным властям с просьбой помочь перед отправкой с самым необходимым тем мобилизованным, у которых нет на это средств.

Смартфоны запрещены, но можно взять кнопочный телефон без интернета, пояснили в военкомате.