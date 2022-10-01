Главные новости Курска на 1 октября 2022 года: обстрел села, проверка системы оповещения и День пожилых

В регионе сохраняется напряженная обстановка
Фото: Светлана ВОЛКОВА
1 октября во всем мире отмечается Международный день пожилых людей. Специально этому празднику в Курской области традиционно будет посвящена декада.
Как сообщают в областном комитете социального обеспечения, материнства и детства, во всех муниципальных районах и городских округах региона состоятся праздничные мероприятия: благотворительные концерты, выставки, тематические кинопоказы, литературные вечера, спортивные мероприятия.
Так, для участников социального проекта «Курское долголетие» 1 октября организуют экскурсию в усадьбу А.А. Фета.
В образовательных учреждениях региона состоятся тематические классные часы и вечера. Специалисты здравоохранения проведут дополнительные осмотры пожилых курян на дому.
Также куряне «серебряного» возраста смогут бесплатно посетить Курский музей археологии, а в Курской государственной филармонии 4 октября пройдет благотворительный концерт.
30 сентября в очередной раз ВСУ была обстреляна Курская область. От минометного обстрела пострадало село Гордеевка Кореневского района. Об этом у себя в соцсетях сообщил губернатор Роман Старовойт.
- Насчитали не менее 12 прилетов. К счастью, обошлось без пострадавших, однако осколки повредили окна и фасады в некоторых домах. Частично повреждена линия электропередач, дома на одной из улиц обесточены. Энергоснабжение восстановим в кратчайшие сроки, - сказал глава региона.
29 сентября под обстрел ВСУ попал приграничный поселок Краснооктябрьский, который находится рядом с уже пострадавшим селом Волфино в Глушковском районе.
- Мы зафиксировали более 20 прилетов, - сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.
Самое главное — среди мирных жителей никто не пострадал. Однако сильно разрушено здание бывшей школы. Также есть повреждения соседнего трехэтажного жилого дома.
Серьезный ущерб нанесен трансформаторной подстанции, из-за чего часть поселка оказалась не только без электроэнергии, но и без воды.
5 октября в 10:40 в Курской области проведут плановую комплексную проверку готовности систем оповещения населения.
- Проверка пройдет с последующим замещением эфира общероссийских обязательных общедоступных теле- и радиоканалов в 10:43 до одной минуты, - сообщают в областной администрации.
Аналогичные проверки систем оповещения на региональных и муниципальных уровнях 5 октября пройдут по всей стране.
Такие мероприятия проводят ежегодно. В комитете региональной безопасности просят жителей региона отнестись к происходящему спокойно и с пониманием.