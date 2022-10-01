Главные новости Курска на 1 октября 2022 года: обстрел села, проверка системы оповещения и День пожилых

В регионе сохраняется напряженная обстановка Фото: Светлана ВОЛКОВА

1 октября во всем мире отмечается Международный день пожилых людей. Специально этому празднику в Курской области традиционно будет посвящена декада.

Как сообщают в областном комитете социального обеспечения, материнства и детства, во всех муниципальных районах и городских округах региона состоятся праздничные мероприятия: благотворительные концерты, выставки, тематические кинопоказы, литературные вечера, спортивные мероприятия.

Так, для участников социального проекта «Курское долголетие» 1 октября организуют экскурсию в усадьбу А.А. Фета.

В образовательных учреждениях региона состоятся тематические классные часы и вечера. Специалисты здравоохранения проведут дополнительные осмотры пожилых курян на дому.

Также куряне «серебряного» возраста смогут бесплатно посетить Курский музей археологии, а в Курской государственной филармонии 4 октября пройдет благотворительный концерт.

30 сентября в очередной раз ВСУ была обстреляна Курская область. От минометного обстрела пострадало село Гордеевка Кореневского района. Об этом у себя в соцсетях сообщил губернатор Роман Старовойт.

- Насчитали не менее 12 прилетов. К счастью, обошлось без пострадавших, однако осколки повредили окна и фасады в некоторых домах. Частично повреждена линия электропередач, дома на одной из улиц обесточены. Энергоснабжение восстановим в кратчайшие сроки, - сказал глава региона.

29 сентября под обстрел ВСУ попал приграничный поселок Краснооктябрьский, который находится рядом с уже пострадавшим селом Волфино в Глушковском районе.

- Мы зафиксировали более 20 прилетов, - сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

Самое главное — среди мирных жителей никто не пострадал. Однако сильно разрушено здание бывшей школы. Также есть повреждения соседнего трехэтажного жилого дома.

Серьезный ущерб нанесен трансформаторной подстанции, из-за чего часть поселка оказалась не только без электроэнергии, но и без воды.

5 октября в 10:40 в Курской области проведут плановую комплексную проверку готовности систем оповещения населения.

- Проверка пройдет с последующим замещением эфира общероссийских обязательных общедоступных теле- и радиоканалов в 10:43 до одной минуты, - сообщают в областной администрации.

Аналогичные проверки систем оповещения на региональных и муниципальных уровнях 5 октября пройдут по всей стране.

Такие мероприятия проводят ежегодно. В комитете региональной безопасности просят жителей региона отнестись к происходящему спокойно и с пониманием.