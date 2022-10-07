Стали известны лидеры Антикоррупционного рейтинга российского бизнеса 2022

Металлоинвест вошел в число компаний с минимальным уровнем рисков коррупции Фото: предоставлено пресс-службой

Обнародован третий национальный Антикоррупционный рейтинг российского бизнеса Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

Цель Рейтинга – оценить практику эффективного преодоления коррупционных угроз, а также готовность публичного раскрытия информации об управлении противодействием коррупции. Особенность методологии Рейтинга - это использование прозрачных, корректных, однозначно понимаемых критериев, которые обеспечивают их полную сопоставимость с положениями международного стандарта ISO 37001:2016.

В 2022 году анализ и оценку показателей управления противодействием коррупции провели в 66 крупнейших компаниях страны.

Наивысший балл 100% и рейтинг класса А1 присужден 24 компаниям, среди которых - несколько банков, ОАО "РЖД", ПАО "Российские сети", ООО УК «Металлоинвест». Данный рейтинг присуждают организациям с самым высоким уровнем противодействия коррупции и минимальным уровнем связанных с ней рисков.

В частности, эксперты высоко оценили уровень антикоррупционного управления в Металлоинвесте. Здесь четко регламентированы и исполняются стандарты договорной работы, закупок, платежного процесса, рассмотрения в качестве поставщика, порядок подбора, приема, обеспечения деятельности и адаптации новых работников. Руководство Компании участвует в форумах, делится лучшими практиками, отметили составители рейтинга.

Также компания успешно прошла независимую оценку по процедуре Общественного подтверждения, которая предполагает глубокую оценку полноты и эффективности антикоррупционных мер.