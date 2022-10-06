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Общество6 октября 2022 14:00

В курском городе горняков определили лауреатов премии «Призвание»

Награждение проходит ежегодно
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
Всего лауреатами стали 13 человек. Кроме того, определили лучших педагогов в номинациях "Педагогическое мастерство" и "Педагогический поиск"

Всего лауреатами стали 13 человек. Кроме того, определили лучших педагогов в номинациях "Педагогическое мастерство" и "Педагогический поиск"

В День учителя в Железногорске Курской области наиболее опытные, творческие и активные педагоги школ, детских садов, учреждений дополнительного образования города и района получили премию «Призвание». Всего лауреатами стали 13 человек. Кроме того, определили лучших педагогов в номинациях "Педагогическое мастерство" и "Педагогический поиск".

Награждение проходит ежегодно по инициативе учредителей - железногорского отделения общественной организации профсоюза работников образования и науки Курской области и компании «Металлоинвест».

Со словами признательности к педагогам обратился во время церемонии награждения мэр Железногорска Алексей Карнаушко. Он отметил, что благодаря поддержке компании железногорские школьники учатся в современных, комфортных условиях, хорошо разбираются в новейшей технике, побеждают в конкурсах и олимпиадах.

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