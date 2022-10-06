В России назвали лидера в области устойчивого развития и сохранения природы

В рейтинге углеродного следа побеждают компании с наименьшим показателем удельного выброса парниковых газов Фото: предоставлено пресс-службой

Агентство AK&M провело исследование в области устойчивого развития и сохранения природы.

По его итогам рейтинг возглавила компания «Металлоинвест», заняв первое место в области ответственности перед обществом и второе - по показателю социальной эффективности.

Оценка ответственности перед обществом основана на ранжировании компаний по доле социальных затрат (выплаченная зарплата, налоги и благотворительность) в выручке компаний. Среди крупнейших холдингов России компания заняла 10 место, обогнав в том числе целый ряд знаковых игроков в сфере связи и IT, нефтегазовой отрасли, транспорта и цветной металлургии.

В рейтинге углеродного следа побеждают компании с наименьшим показателем удельного выброса парниковых газов в своих областях. В данном случае использование ГБЖ при выплавке стали в электропечах позволяет снизить выбросы парниковых газов в полтора раза по сравнению с традиционным процессом (доменная печь – конвертер).

Именно по такой технологии, объединяющей производство ПВЖ и выплавку стали в электропечах, работает ОЭМК. Показатель прямой и косвенной эмиссии парниковых газов на комбинате – 1,3 тонны CO2 на тонну стали. Это самый низкий показатель среди крупных металлургических компаний РФ.

Рейтинг социальной эффективности рассчитывают на основе двух показателей: социального эффекта деятельности и нагрузки на экологию. Он позволяет отметить компании, которые приносят наибольшую пользу обществу при минимальном воздействии на окружающую среду.