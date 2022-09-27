Губернатор Игорь Артамонов вручил ключи от новых автобусов

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На её закупку регион получил федеральное финансирование по проекту «Чистый воздух» в размере 1,3 млрд рублей. На средства первого транша в 500 млн рублей приобрели 25 автобусов. Ключи от них водителям сегодня вручил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

«Липецк продолжает переходить на экологичный транспорт. За последние несколько лет городской автопарк значительно обновился. Очередная партия газомоторных автобусов – это ещё один шаг к улучшению экологии в областном центре», – отметил губернатор.

Автобусы низкопольные, с просторной площадкой, которая позволяет разместить детскую и инвалидную коляски одновременно. Есть кнопки связи с водителем, кондиционеры, электронные табло и датчики подсчёта пассажиров. Электронная система «книлинг» наклоняет кузов на семь градусов в сторону дверей при посадке и высадке пассажиров.

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Как сообщили в липецкой мэрии, автобусы поставлены на учёт в ГИБДД и оборудованы терминалами оплаты проезда. Уже завтра они выйдут на городские маршруты.

Второй транш в размере 800 млн рублей регион получит в следующем году. На эти средства планируют приобрести 35 газомоторных автобусов. Как пояснили в региональном управлении экологии и природных ресурсов, обновление общественного транспорта – часть Комплексного плана города Липецка по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

Фото предоставлены пресс-службой правительства Липецкой области.