Главные новости Курска на 27 сентября 2022 года: усиление охраны в школах и детсадах, нововведения по мобилизованным и реконструкция стадиона

Мобилизованным разрешили заключать брак в срочном порядке Фото: Светлана ВОЛКОВА

В связи с трагедией, которая произошла сегодня 26 сентября в школе Ижевска, мэр Курска Игорь Куцак поручил незамедлительно усилить охрану школ и детских садов Курска.

- Коллеги из комитета образования проведут совещание с ЧОПами и другими организациями, оказывающими услуги по охране социальных учреждений. Приношу соболезнования родным и близким погибших в Ижевске, - сказал глава города.

Правоохранители разбираются в обстоятельствах стрельбы в школе № 88 в Ижевске. По информации МВД, известно о шести погибших и не менее 20 пострадавших. Ученица учреждения Наталья И. (личные данные изменены) рассказала «Комсомольской правде» о том, как началось нападение. Она узнала о случившемся от своей подруги, находившейся на месте событий.

Все это случилось примерно в 10:50. Кристина не видела нападавшего, но из разговоров сразу стало понятно, что кто-то пришел в школу с оружием. Вскоре это стало очевидным.

Призванные на военную службу по частичной мобилизации граждане могут заключить брак в день подачи заявления. Как пояснили сотрудники комитета ЗАГС Курской области, в соответствии со статьей 11 Семейного кодекса Российской Федерации в исключительных случаях молодоженам не нужно ждать месяц после подачи документов.

- Мобилизованным, чтобы заключить брак в кратчайшие сроки, необходимо предоставить документ установленной формы, выданный военным комиссариатом. Также особыми обстоятельствами считаются беременность, рождение ребенка, непосредственная угроза жизни одному из супругов, - пояснили чиновники.

Ранее КП сообщала, что на базе отделений Народного фронта во всех регионах России развернуты центры содействия тем, кто ошибочно призван на службу в нарушение Указа Президента о частичной мобилизации, а также по проблемам организации быта мобилизованных, сообщает администрация региона.

Обращения принимаются в региональном исполкоме Народного фронта по адресу Курск, ул. Дзержинского 53, каб. 2, 7 или по телефону: 8 (4712) 54-88-21, по электронной почте 46region@onf.ru

Стадион "Олимп", который находится в парке КЗТЗ в Курске, ждет большой ремонт.

Будет заменен давно ждавший обновления футбольный газон, установят новое освещение, появятся трибуны для болельщиков на 500 мест, подключат систему видеонаблюдения. Об этом сообщили в администрации региона.

В итоге стадиону присвоят четвертую категорию, которая позволит проводить здесь матчи юношеской футбольной лиги. В ней в 2023 году будут играть две курские команды.