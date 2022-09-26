Педагогам и школьникам города горняков вручили премии и стипендии

Поддержка сферы образования - важная составляющая социальной политики Фото: предоставлено пресс-службой

Молодые преподаватели, школьники и студенты Железногорска и Железногорского района получили премии и стипендии.

Всего 15 ребят и столько же преподавателей были отмечены компанией «Металлоинвест». Впрочем, такие награды в городе горняков вручают регулярно: школьникам — каждое полугодие, учителям — раз в квартал.

Ученица 8 класса гимназии №1 Татьяна Головачева сказала:

- Наши таланты, успехи - это в первую очередь заслуга наших дорогих учителей, которые формируют в нас личности.

- Искреннее удовольствие видеть, сколько у нас активной, созидательной, позитивной молодежи, – отметил Владимир Стефанович. – Моя признательность молодым педагогам, выбравшим для себя такую важную профессию. На учителях всегда лежала большая ответственность за воспитание детей, а сегодня это еще и формирование нравственных качеств, уважения к истории страны и умения осознавать себя единым, духовно сильным народом.

Заместитель главы администрации города Железногорска Константин Булгаков сказал:

– Отрадно, что наш город полон талантливой, активной, вовлеченной молодежью. Это значит, что у города большое будущее.

Поддержка сферы образования - важная составляющая социальной политики компании «Металлоинвест». В рамках социального партнерства с городом и областью компания направляет средства на реконструкцию и строительство новых образовательных объектов, открытие компьютерных классов, спортивных многофункциональных площадок, поддерживает проведение различных конкурсов.