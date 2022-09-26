Частичная мобилизация в Курске: кому и как может прийти повестка

Куряне продолжают получать повестки Фото: Светлана ВОЛКОВА

В России идет частичная мобилизация. Кому и как может прийти повестка, напомнил военный комиссар Центрального и Сеймского округов областного центра Игорь Ясько.

В первую очередь идут участники боевых действий до 35 лет

- Призыву по мобилизации подлежат граждане, которые состоят на воинском учете первой категории. Преимущество отдают молодым людям до 35 лет, участникам боевых действий. Но, если есть специалисты, которые требуются для укомплектования ВС РФ, то они также будут призваны. А то, какая военно-учетная специальность востребована в период частичной мобилизации, определяет Генштаб, - подчеркнул Игорь Ясько.

Минобороны разъяснило, что ограничений на передвижение граждан нет

Военком еще раз напомнил о статье 21 п.2 ФЗ № 31, которая гласит: гражданам, состоящим на воинском учете, с момента объявления мобилизации воспрещается выезд с места жительства без разрешения военных комиссариатов.

Между тем, Минобороны России разъясняет, что в условиях проведения в Российской Федерации частичной мобилизации ограничений на передвижение граждан нет.

После этого начальник управления информации и печати Администрации Курской области Наталья Бочарова сообщила КП, что запрет на выезд в Курской области снят 26 сентября. Ссылку на официальный документ - приказ военного комиссара - в мэрии Курска пообещали предоставить КП после его публикации.

Еще один очень важный вопрос, который озвучил Игорь Ясько, это сохранение рабочих мест за мобилизованными. Организации любых форм собственности не имеют право уволить гражданина. Трудовые договоры с ними приостанавливают только тогда, когда получат извещение из военных комиссариатов в установленной форме:

- Приходит извещение, но не расторгаются до того времени, пока гражданин не вернется со спецоперации.

Указаний изымать личные авто пока не было

Что касается изъятия автомобильной техники в организациях и у собственников, то Игорь Ясько отметил, что пока каких-либо указаний по ее поставке в ВС РФ от Генерального штаба не поступало.

Военный комиссар в очередной раз напомнил, что за уклонение от мероприятий по мобилизации грозит уголовная ответственность на срок от пяти до десяти лет.

- Уклонением считается, если военнообязанный не прибыл по повестке в указанное время и место, а также не убыл в пункт постоянной дислокации воинской части, куда ему предписано прибыть. Хочу сказать, что те, кому не безразлична судьба нашего государства, области и города, могут прийти сами в военкомат, не дожидаясь повестки, и мы уже определим, необходимо ему мобилизоваться или нет, - сказал он.

Мошенники предлагают сообщить в военкомат, что повестку не вручали

Военный комиссар особо подчеркнул, что стали появляться факты мошенничества. Зачастую, мошенники приходят домой, представляются сотрудниками военного комиссариата или посыльными, предлагают за определенную сумму денег сообщить в военкомат, что повестку не вручили, поскольку гражданина не было дома.

- У сотрудников и посыльных военного комиссариата есть временное одноразовое удостоверение. Поэтому всегда спрашивайте документ. Если оно отсутствует, то можно обратиться по телефону 70-12-25 – для подтверждения личности сотрудников, которые ходят по оповещению, - резюмировал военком.

Ранее КП сообщала, что на базе отделений Народного фронта во всех регионах России развернуты центры содействия тем, кто ошибочно призван на службу в нарушение Указа Президента о частичной мобилизации, а также по проблемам организации быта мобилизованных, сообщает администрация региона.

Обращения принимаются в региональном исполкоме Народного фронта по адресу Курск, ул. Дзержинского 53, каб. 2, 7 или по телефону: 8 (4712) 54-88-21, по электронной почте 46region@onf.ru

Первые группы мобилизованных из Курской области отправляются пополнять ряды Российской армии.

- Мобилизованным гражданам из регионального бюджета будем выплачивать единовременно по 100 тысяч рублей, - сказал губернатор региона Роман Старовойт. - Такую же сумму получат добровольцы, которые несут службу в именном батальоне «Сейм». Кроме того, ежемесячно они будут получать по 10 тысяч рублей из регионального бюджета. В случае ранения курянина, призванного по мобилизации, или добровольца батальона «Сейм» будет предусмотрена региональная выплата до 500 тысяч рублей. Семьям погибших будем выплачивать миллион рублей из бюджета области.

В связи с объявлением частичной мобилизации в Курской области открыта горячая линия психологического сопровождения: 8-910-022-50-62.

- На нее могут позвонить люди, подлежащие мобилизации, и их родственники. Звонки принимают круглосуточно без выходных. Профессиональные психологи помогут справиться с эмоциональной напряженностью и повысить адаптационный потенциал, - сказали чиновники.