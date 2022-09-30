Выходные в Курске: открытие сезона в филармонии, премьерный спектакль и Всероссийский день ходьбы

1 октября филармония открывает новый концертный сезон Фото: Светлана ВОЛКОВА

Новый сезон в филармонии

Торжественное открытие 87-го концертного сезона Курской государственной филармонии состоится 1 октября в 18:00. На сцене выступят Лауреат международных конкурсов Марианна Васильева (Санкт-Петербург) - скрипка, и симфонический оркестр, художественный руководитель и дирижер Игорь Сукачев.

В 87-м концертном сезоне курян ждут премьеры, новые имена, а также полюбившиеся за долгие годы солисты и коллективы.

Не пропустите премьеру

1 октября в 18.00 куряне смогут увидеть премьерный спектакль Курского драмтеатра "В ночь лунного затмения" по пьесе Мустая Карима.

Действие пьесы происходит в Башкортостане в XVII веке. Старинным башкирским родом правит после гибели мужа богатая и властная женщина Танкабике. В семье Танкабике живут ее младший сын Ишмурза, средний — Акъегет, старший — Юлмурза, ушедший на войну. Акъегет обручен с красавицей Зубаржат, а Юлмурза женат на Шафак. Юлмурза не возвращается из военного похода. Семья в печали: в роду соблюдали обычай — при гибели женатого старшего сына, средний должен женится на вдове. Страшный и бессмысленный вердикт вынесен: Акъегет должен взять в жены Шафак, а Зубаржат приходится отдать за 12-летнего Ишмурзу, но Танкабике может не принять решение старейшин. В ее руках судьба влюбленных…

Законы, повиновение, устои! А как же законы сердца и души? Любовь выше всех предрассудков, только она может подарить бессмертие и свободу человеческого духа. Но все зависит от решения Танкабике…

1 октября в драмтеатре - постановка "В ночь лунного затмения" Фото: Светлана ВОЛКОВА

В спектакле заняты:

Народная артистка России Лариса Соколова

Заслуженные артисты России: Эдуард Баранов, Виктор Зорькин.

Артисты: Дмитрий Баркалов, Вероника Богдель, Сергей Бобков, Роман Борзенков, Евгений Дмитриев, Ольга Легонькая, Сергей Малихов, Иван Пилипенко, Алексей Поторочин, Дмитрий Рыжиков, Михаил Тюленев, Елена Цымбал.

С утра - на Боевку

1 октября в Курске отметят Всероссийский день ходьбы. Основные спортивные мероприятия запланированы в парке Боева дача.

Программа насыщенная:

9.00 - традиционный субботний забег в рамках проекта "Пять верст"

9.30 - беговая командная эстафета "Время рекордов"

10.00 - мастер-класс по северной (скандинавской) ходьбе

10.15 - торжественное открытие

10.30 - старт ходьбы

Все участники получат памятные медали и дипломы!

Желающим принять участие в мастер-классе по северной (скандинавской) ходьбе необходимо иметь при себе специальные палки для ходьбы.

"Глиняная" выставка

Все, что сделано из глины, принято обозначать общим словом керамика (κ ραμος—глина). Соединенная с минеральными, органическими, а теперь и синтетическими добавками, обожженная до камневидного состояния, глина приобретает разнообразные свойства и пористость. Материал обладает удивительной пластичностью, стойкостью к воздействию влаги и различных температур. Его неограниченные возможности для создания формы, фактуры и цветовой гаммы зависят только от фантазии и мастерства исполнителя. Пройдя стадии ремесла и промысла, лепка из глины давно превратилась в авторское искусство, очень соразмерное человеку, делающее дом, и жизнь радостнее, теплее и ярче.

На выставке «Глина» в Курской галерее имени А. Дейнеки у посетителей есть возможность увидеть красоту керамики во всем ее многообразии, от провинциальной гончарной утвари до художественных произведений созданных известными советскими мастерами. В экспозиции представлено около 80 экспонатов из коллекции галереи. Зритель сможет получить удовольствие от их пластичности и совершенства форм, изящества пропорций и красоты декора. Принять решение в извечном споре между творцом и потребителем: что же важнее красота или польза?

Действует Пушкинская карта.

"Любопытный слоненок" в Кукольном театре

Куда ночью прячется солнце? Почему у страуса на хвосте перья? Откуда у носорога рог? А главное - что ест на обед крокодил? Если преодолеть много миль, оказаться в Африке и вместе с Любопытным Слоненком отправиться в самое сердце африканского континента к мутно-зеленой реке Лимпопо, можно получить ответы на эти вопросы.

В воскресенье, 2 октября в 13.00, маленькие театралы и их родители смогут посмотреть в Курском кукольном театре замечательную постановку под названием "Любопытный слоненок" (0+).

Режиссер-постановщик — И. Семяновский

Художник-постановщик — Е. Орчикова

Хореография - Юлия Ризак