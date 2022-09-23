Главные новости Курска на 23 сентября 2022 года: обстрел приграничья, мобилизация и компенсация пострадавшим от урагана

В регионе идет частичная мобилизация, а в приграничье - обстрелы Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курске мобилизованным вручили уже более 200 повесток, более тысячи — в работе.

Все документы оформляются в военном комиссариате. Затем мобилизованных отправляют на пункт сбора, оттуда будет происходить распределение по частям. После учебы они отправятся к месту службы.

Те, кто идут на службу по мобилизации приравнены к военнослужащим по контракту. Все льготы на них распространяются. После специальной военной операции они получат статус участника боевых действий, в этом случае идет день за два. И эта служба войдет в стаж. Прорабатывается и вопрос сохранения рабочих мест за теми, кто ушел служить. Но пока мобилизованные подлежат увольнению со своих рабочих мест.

Военком также пояснил, что людской мобилизационный резерв — это другое понятие. В мирное время резервистов обучают на базе воинских частей и считается, что это территориальная оборона.

Ранее КП сообщала, что в связи с объявлением частичной мобилизации в Курской области открыта горячая линия психологического сопровождения: 8-910-022-50-62.

- На нее могут позвонить люди, подлежащие мобилизации, и их родственники. Звонки принимают круглосуточно без выходных. Профессиональные психологи помогут справиться с эмоциональной напряженностью и повысить адаптационный потенциал, - сказали чиновники.

22 сентября минометный обстрел ВСУ села Елизаветовка Глушковского района Курской области обошелся без жертв и значительных разрушений.

- Противник успел выпустить семь мин, после чего был подавлен ответным огнем, - сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

Ранее КП сообщала, что 22 сентября, в 11:20 предположительно с воздуха было сброшено неустановленное взрывное устройство на электроподстанцию Суджа.

Ликвидация последствий воскресной непогоды идет в пяти муниципальных образованиях региона.

Практически полностью восстановлено энергоснабжение пострадавших населенных пунктов. Уже отремонтировано и построено заново почти четыре километра линий электропередачи. Полностью заменили четыре подстанции. Продолжаются работы на ЛЭП 110 кВ «Льгов-Конышевка».

В ликвидации последствий непогоды задействовано 402 человека.

Продолжается оценка ущерба для выплаты компенсаций. До завершения экспертизы, пострадавшие могут получить от 10 до 50 тысяч рублей единовременной помощи при утрате имущества первой необходимости.