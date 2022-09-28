В России назвали лучших менеджеров

Сразу шесть руководителей в нем в этом году представляют компанию «Металлоинвест» Фото: предоставлено пресс-службой

Опубликован 23-й ежегодный рейтинг «ТОП-1000 российских менеджеров».

Рейтинг «ТОП-1000 российских менеджеров» проводится ежегодно с 2001 года. За это время он стал признанным инструментом оценки репутации российских менеджеров высшего звена. Лучших из лучших выбирают на основании голосования представителей профессионального сообщества.

Сразу шесть руководителей в нем в этом году представляют компанию «Металлоинвест».

Так, Олег Крестинин стал лучшим коммерческим директором среди представителей горно-металлургических компаний.

Вторые места в своих профильных номинациях заняли заместитель генерального директора по устойчивому развитию и корпоративным коммуникациям Юлия Мазанова и Юлия Шуткина, директор по цифровой трансформации.

В топ-3 отрасли «Металлургия и горнодобывающая промышленность» в номинациях «Финансовый директор» и «Директор по связям с инвесторами» вошли, соответственно, заместитель генерального директора по финансам и экономике Алексей Воронов и директор департамента по развитию финансово-экономической деятельности Артем Лаврищев.

Андрей Белышев, заместитель генерального директора по организационному развитию и управлению персоналом вошел в число лучших в отрасли директоров по персоналу.