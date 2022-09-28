Главные новости Курска на 28 сентября 2022 года: отправка мобилизованных, единые квитанции и начало отопительного сезона

Отопление в Курске дадут после рекомендаций Гидрометцентра Фото: Светлана ВОЛКОВА

28 сентября из Железногорска в распоряжение Вооруженных Сил отправятся 60 человек, сообщили в администрации региона.

В регионе работает «горячая линия» по вопросам частичной мобилизации. От железногорцев поступило два обращения.

- В ситуации разбираемся. Держу на личном контроле устройство быта и наличие экипировки мобилизованных курян, - заявил губернатор региона Старовойт.

Также Роман Старовойт сообщил, что возникает много вопросов от предприятий, в которых под мобилизацию подпадают сотрудники дефицитных специальностей: водители, аграрии, фельдшеры скорой помощи, сварщики, фрезеровщики и другие.

- Вместе с военкомом и руководителями предприятий оперативно принимаем взвешенные решения. Нам нельзя допустить остановки жизненно важных отраслей, - сказал глава региона.

С 1 октября стартует пилотный проект по выпуску единого документа на оплату ЖКУ.

Формирование эталонной базы данных, печать и доставку единого платежного документа за ЖКУ потребителям обеспечивает Информационно-аналитический центр развития жилищно-коммунального хозяйства Курской области.

- В октябре первые единые квитанции получат жильцы многоквартирных домов управляющих компаний «Сейм», «Волокно» и «Парковая» в Курске, а также жители Щигров. В этот платежный документ войдут начисления МУП «Курскводоканал», АО «САБ по уборке г. Курска» и Регионального оператора фонда капитального ремонта многоквартирных домов Курской области. Более 120 тысяч лицевых счетов объединят в 35 тысяч единых квитанций, - рассказали в администрации региона.

Глава Курска Игорь Куцак рассказал, что готовность к отопительному сезону областного центра составляет 96%:

- В настоящее время город практически готов к отопительному сезону.

Игорь Куцак пояснил, что большой пласт работ провели управляющие компании. Они подготовили элеваторные узлы, отремонтировали кровли и межпанельные стыки, заменили входные двери, утеплили и отремонтировали фасады.

Он также назвал УК, которые не справляются с обязанностями. Так, это управляющие компании «Курский двор», «ЖСК №146», «Проект «Честное ЖКХ», «Агат», «ЖСК-72», «ЖСК-93», «ЖСК-95», «ЖСК-99».

Несмотря на недобросовестность этих УК, все многоквартирные дома готовы к включению отопления, сказали в мэрии.

Сейчас проекты постановлений о начале отопительного сезона для жилищного фонда и объектов социальной сферы находятся на согласовании. После рекомендаций Гидрометцентра будет ясна дата начала отопительного сезона.