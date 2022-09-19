Игорь Артамонов и Игорь Маковский обсудили вопросы выявления неучтённого потребления электроэнергии у юридических лиц

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Руководитель Липецкой области Игорь Артамонов и генеральный директор ПАО «Россети Центр» – управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский на площадке Главного аналитического центра Обществ обсудили вопросы подготовки к осенне-зимнему периоду и выявления неучтённого потребления электроэнергии у юридических лиц.

Игорь Артамонов подчеркнул, что процесс предупреждения хищений электроэнергии требует активных совместных действий и его необходимо сделать максимально прозрачным.

«Открытое обсуждение ситуации с хищениями энергоресурсов позволит, в первую очередь, защитить интересы добросовестных потребителей, а также создать условия для развития бизнеса», – подчеркнул Игорь Артамонов.

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В продолжение встречи руководитель энергокомпаний рассказал главе региона, что филиал «Липецкэнерго» с опережением выполняет планы ремонтной программы и приоритетные инвестиционные проекты, в числе которых подготовка энергокомплекса к сезону максимальных нагрузок и исполнение договорных обязательств по технологическому присоединению и сокращению его сроков в рамках инвестстандарта.

«Мы безусловно выполняем свои основные задачи по обеспечению безаварийной работы электросетевого комплекса, а также проводим весь спектр мероприятий по недопущению увеличения потерь электроэнергии. В настоящее время в Липецкой области мы реализуем проект по установке более сорока тысяч приборов учёта нового образца. Это позволит предотвратить недоучёт электроэнергии и предоставить потребителям полный функционал интеллектуальной системы учёта», – отметил Игорь Маковский.

Фото предоставлены пресс-службой правительства Липецкой области.