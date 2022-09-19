В России проходит акция «Бумажный батл»

Авторы самых ярких постов в социальных сетях с хештегами #бумбатл и #нацпроектэкология смогут пообщаться с амбассадорами проекта Фото: предоставлено пресс-службой

В России в рамках национального проекта «Экология» 15 сентября стаортовала масштабная акция по сбору макулатуры «Бумажный батл» (БумБатл-2022).

Мероприятие — третье по счету. В минувшие годы к ней присоединилось почти 1,3 млн участников – учебные учреждения, организации, предприятия и просто россияне собрали более трех тысяч тонн бумажного сырья.

Акция проходит при поддержке Министерства природных ресурсов РФ, Министерства просвещения РФ, Министерства науки и высшего образования РФ.

В этом году в городах присутствия Металлоинвеста — одного из участников «Бумажного батла» - Железногорске, Старом Осколе и Губкине - оборудованы пункты приема макулатуры, куда сотрудники компании до 15 ноября будут приносить вторсырье.

Пункты приема работают по следующим адресам:

• г. Старый Оскол, мкр. Макаренко, 10, Спорткомплекс «Сталь» ФОК АО «ОЭМК»

• г. Губкин, ул. Кирова, 6, Совет ветеранов Лебединского ГОКа

• г. Железногорск, ул. Ленина, д. 22А, Соцуправление АО «МГОК им. А.В. Варичева»

А авторы самых ярких постов в социальных сетях с хештегами #бумбатл и #нацпроектэкология смогут пообщаться с амбассадорами проекта этого года – художественными гимнастками Ариной и Диной Авериными и певцом Хабибом, чтобы узнать об их экологических привычках.