Планируемое строительство объектов здравоохранения в 2023 году на территории региона обсудили в Воронежской облдуме

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В дискуссии принимают участие председатели и заместители председателей профильных Комитетов регионального парламента, а также руководители департаментов правительства области, задействованных в реализации адресной инвестпрограммы и программы капитального ремонта.

Главной темой обсуждения является анализ перспективного плана капитального строительства объектов в рамках областной адресной инвестиционной программы, а также вопросы, касающиеся реализации региональной программы капремонта социальных объектов.

- Социально-экономическое развитие региона продолжается в плановом режиме. Сегодня важно определить приоритетность объектов, а также проработать возможность включения в перспективе новых. И здесь важна координация работы депутатского корпуса, правительства, глав муниципальных образований в процессе формирования адресной инвестпрограммы на всех стадиях принятия решений, — подчеркнул председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов, предваряя дискуссию.

В рамках рабочих встреч депутаты подробно обсуждают перспективы продолжения строительства уже вошедших в программу объектов и включения новых. В том числе особое внимание уделяется объектам здравоохранения, образования, спорта, социальным учреждениям, а также реконструкции и строительству коммунальных систем.

В первой встрече под председательством вице-спикера регионального парламента Николая Колоскова приняли участие председатель Комитета по охране здоровья Иван Мошуров, зампредседателя Комитета Ольга Резникова и зампредседателя думского Комитета по бюджетной политике, налогам и финансам Елена Губина. На вопросы парламентариев ответила заместитель руководителя департамента здравоохранения Воронежской области Надежда Лаврова.

В 2023 году в рамках областной адресной инвестпрограммы предлагается обеспечить проектирование и строительство объектов здравоохранения Воронежской области на общую сумму свыше 4,6 млрд рублей, из которых почти 2,8 млрд — средства федерального бюджета. В число предложений включены хирургический и радиотерапевтический корпусы для БУЗ ВО «Воронежский областной клинический онкологический диспансер», строительство 4 врачебных амбулаторий в Богучарском, Верхнехавском, Калачеевском и Семилукском районах области, проведение работ по проектированию поликлиник в Панинском, Поворинском районе и в микрорайоне Масловка. В программу капитального ремонта в 2023 году в приоритетном порядке предлагается включить медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь.

Участники рабочей встречи обсудили ряд актуальных вопросов. В том числе критерии территориального распределения предложений по строительству и ремонту объектов здравоохранения в разрезе муниципальных районов, а также обозначили необходимость поддержки первичного звена медико-санитарной помощи как одного из основных факторов социально-экономического развития области.