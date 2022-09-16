Игорь Артамонов: Это важный проект для региона. Долгосрочный и перспективный

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Липецкая область готовится к открытию завода по производству электромобилей. Об этом сообщил руководитель региона Игорь Артамонов. Он принял участие в тест-драйве одной из моделей авто, которые планируются к выпуску в следующем году.

Предприятие компании «Моторинвест» будет работать в Краснинском районе. Проект долгосрочный, реализуется в рамках Специального инвестконтракта (СПИК). Он рассчитан на 11 лет. Планируемые вложения – 13 млрд рублей. Ожидается, что будет создано 1900 рабочих мест.

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«Это важный проект для региона. Долгосрочный и перспективный. Дальше планируем развивать инфраструктуру для обслуживания таких электромобилей, открывать электрозарядные станции. Надеюсь, экологичный транспорт будет востребован у жителей региона и не только», – прокомментировал Игорь Артамонов.

Электромобили будут выпускать под новым национальным брендом Evolute. Сначала в линейке будут – седан, кроссовер и минивэн. По мере развития производства планируют добавить ещё несколько кроссоверов. Планируется и контрактная сборка электромобильных брендов.

Седанами, кстати уже заинтересовались от Санкт-Петербурга до Дальнего Востока – ожидаются заказы крупных партий. Например, кашеринговая компания Green Crab из Владивостока первой заказала около 100 электромобилей Evolute, подписав контракт во время ВЭФ-2022.

Фото предоставлены пресс-службой правительства Липецкой области.