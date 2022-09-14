Игорь Артамонов: Город Чаплыгин и весь район заметно изменились в лучшую сторону

.

Городской парк в Чаплыгине преобразился в рамках национального проекта «Жильё и городская среда». Сегодня обновлённую зону отдыха посетил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. Он отметил, что проект получился интересным и современным.

В парке появились прогулочные зоны, арки с подсветкой, детские площадки, малые архитектурные формы, новое освещение, для безопасности – современные системы видеонаблюдения.

На следующий год в Чаплыгине запланировано благоустройство площади Октябрьской революции. Это событийный центр Чаплыгина и одно из любимых мест отдыха жителей. На реализацию проекта муниципалитет получил 70 млн рублей их федерального бюджета за победу в конкурсе Минстроя России.

.

«Город Чаплыгин и весь район заметно изменились в лучшую сторону. Жителям нравится, туристы приезжают. Продолжим преображать наши муниципалитеты дальше», – прокомментировал губернатор.

Также Игорь Артамонов посмотрел, как в районе ведётся строительство жилья. Руководитель региона посетил микрорайон «Заречье», где активно возводятся частные дома. Уже введены в эксплуатацию 265 зданий, ещё 195 – в стадии строительства. Кроме того, 10 гектаров выделено под многоквартирные дома.

Фото предоставлены пресс-службой правительства Липецкой области.