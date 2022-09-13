18 сентября в "Юности" презентуют фильм "Огород", снятый в Курской области

Режиссер Лариса Садилова рассказала "КП", как снимали "Огород" Фото: Светлана ВОЛКОВА

18 сентября в Курске пройдет презентация фильма Ларисы Садиловой «Огород». Съемки картины проходили в 2021 году в Курской, Брянской, Смоленской областях, а также в Геленджике.

По сюжету главная героиня Зоя, роль которой исполняет народная артистка России Валентина Теличкина, едет из Брянска в смоленский санаторий, где знакомится с курянином Валерием – его играет артист Курской филармонии Юрий Кутафин. Как и сам Юрий, его герой Валерий – артист, он выезжает с концертами в села на проект «Открытый экран». Проект комитета по культуре Курской области "Открытый экран" станет фоном, на котором развернутся некоторые сюжетные события, рассказали в Курском областном киновидеофонде.

«Огород» вошел в основную конкурсную программу 44-го Московского Международного кинофестиваля.

18 сентября в кинотеатре «Юность» запланировано два премьерных сеанса, в 14:00 и 16:20, с творческой встречей с авторами картины и исполнителем главной роли Юрием Кутафиным.

Работа над фильмом шла и в Курской области Фото: Светлана ВОЛКОВА

Предыдущий фильм Ларисы Садиловой «Однажды в Трубчевске», снятый в Брянской области в 2019 году, представлял Россию в конкурсе «Особый взгляд» на 72-ом Каннском кинофестивале. Сценарий к новому фильму Лариса Игоревна написала сама в соавторстве с одним из продюсеров картины Рустамом Ахадовым.

- Это история про мою маму, про мою тетю, главная героиня, которую играет Валентина Теличкина, - это собирательный образ. Картина посвящается нашим родителям. Это картина о любви 70-летних, о том, что люди пожилого возраста тоже хотят жить и любить, а не выживать, - рассказала "Комсомолке" режиссер.

Лариса Садилова призналась, что были сложности со съемками фильма.

Во-первых, события происходят до пандемии, а съемки шли уже в разгар эпидемии ковид в стране. В кадре актерам нельзя было появляться в медицинских масках, и все же нужно было соблюдать меры безопасности:

- Мы снимали в феврале в Брянске и в Смоленске, морозы – 27 градусов. Сложно. Я переболела перед самыми съемками, Валентина Ивановна Теличкина тоже переболела ковидом. Она слегла за две недели до начала съемок. А если бы это произошло во время съемок? Пришлось бы остановить процесс. То есть мы шли по лезвию ножа. Даже если бы в группе кто-то заболел, пришлось бы остановить съемки.

Во-вторых, бюджет фильма был ограничен, поэтому в кадре много непрофессиональных актеров. Это практически вся массовка, куда без всякого кастинга попали, например, и куряне.

После того, как фильм презентуют в городах, где его снимали, картина будет идти в кинотеатрах.

- Я думаю, зрители полюбят эту картину, потому что мы снимали ее для людей. Это, можно сказать, народное кино, - говорит режиссер.

В массовке фильма - жители Курской области Фото: Светлана ВОЛКОВА

Кстати, в планах Ларисы Садиловой после работы над "Огородом" было снять сериал. Планировалось, что работа над новым проектом начнется уже летом 2022 года:

- - Хочу снять сериал под названием «Соседки». Если найдем финансирование, то будем снимать, надеюсь, в Курске. Это фильм о трех 45-50-летних женщинах, которые работают в торговом центре. Одна продает соки, вторая работает в химчистке, третья – в информационном бюро. И в итоге они организовывают Агентство добрых дел.

Сценарий написали я и Рустам Ахадов, как и для фильма «Огород». Первому каналу этот сценарий очень понравился, будем надеяться, что с нами заключат договор.

Пригласительные билеты на показ фильма "Огород" можно получить с 14 сентября в кассе кинотеатра «Юность». Количество мест ограничено. Справки по тел. 52-98-20.

СПРАВКА "КП"

Лариса Садилова родилась в Брянске.

Окончила ВГИК (1986, режиссерско-актерское отделение мастерской С. А. Герасимова и Т. Ф. Макаровой). В кино дебютировала как актриса в 1984 году, снявшись в роли гимназистки в фильме «Лев Толстой».

В 1998 сняла в качестве режиссера дебютную черно-белую картину «С днем рождения!», которая получила призы международных и отечественных кинофестивалях: «Кинотавра» в Сочи, МКФ в Мангейме, Котбусе, Братиславе и Премию Жоржа Садуля. Следующие фильмы режиссера («С любовью, Лиля» и «Требуется няня») также были отмечены множеством наград.

Пригласительные билеты на показ можно получить с 14 сентября в кассе кинотеатра «Юность». Количество мест ограничено. Справки по тел. 52-98-20