В Липецкой области распахнула двери школа креативных индустрий

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Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов посетил школу креативных индустрий, которая сегодня открылась в Липецке. В четырехэтажном здании по улице Гагарина 35а разместились шесть студий образовательного центра: звукорежиссура, электронная музыка, фото- и видеопроизводство, анимация и 3D-графика, дизайн, интерактивные цифровые технологии VR и AR. Для создания творческих студий закуплено современное оборудование: фото- и видеокамеры, студийный свет, мощные компьютеры, VR-очки, 3D-принтер, студийные мониторы и многое другое. Как рассказали преподаватели школы, дети научатся снимать мультфильмы, правильно выставлять свет, делать студийные фото, создавать логотипы.

«Место шикарное, особенно по наполнению оборудованием. Надеемся, что не только дети будут здесь учиться, но и взрослые смогут познакомиться со всеми технологическими возможностями. Профессиональные преподаватели будут обучать детей работать с IT-технологиями и креативно мыслить. Специалисты с такими навыками всегда будут востребованы», - отметил Игорь Артамонов.

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Учиться в школе креативных индустрий будут дети от 12 до 17 лет – всего 120 ребят. Также ведется набор во внебюджетные группы. Образовательная программа рассчитана на два года: в первый обучающиеся пробуют свои силы во всех направлениях, на второй год выберут одну дисциплину для более углубленного изучения.

Школа креативных индустрий создана при поддержке Министерства культуры РФ. В 2020 году такие инновационные центры открылись в Кемерово и Калининграде, в этом году к проекту присоединялись еще 32 региона. Среди участников программы и Липецк. Создание центра и его работа финансируются из бюджетов трёх уровней – городского, областного и федерального. Планируется расширение площадки, сейчас идет ремонт четвертого этажа здания.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области.