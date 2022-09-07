Игорь Артамонов: Добровский район активно развивается

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области

Для представителей средств массовой информации провели пресс-тур по строящимся и уже введенным в эксплуатацию объектам. Корреспонденты региональных печатных изданий и телевидения побывали в благоустроенном сквере села Кореневщино, а также на стройплощадках фельдшерско-акушерского пункта, детского садика и поликлиники.

Мини-путешествие для прессы началось в селе Ратчино. Здесь благодаря нацпроекту «Здравоохранение» возводят фельдшерско-акушерский пункт, который будет обслуживать около 800 человек. Работы по созданию медицинского пункта идут полным ходом. Строители уже закончили внешнюю отделку здания, смонтировали уличное освещение, для удобства пациентов установили перила, для маломобильных групп населения – пандус. Завершены и работы по благоустройству прилегающей к ФАПу территории: разбиты клумбы, высажены зеленые насаждения, уложены тротуарная плитка и асфальтовое покрытие. Сейчас на объекте завершаются внутренние отделочные работы.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области

В селе Доброе представители средств массовой информации посетили стройплощадки детского садика, который возводится в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий», и стационарно-поликлинического корпуса Добровской районной больницы, строящегося в рамках нацпроекта «Здравоохранение». На первый объект подрядная организация зашла весной 2021 года. За это время специалисты возвели коробку здания, смонтировали кровлю, выполнили устройство наружных инженерных сетей, установили двери, окна и витражи. Сейчас ведут монтаж межкомнатных перегородок, внутреннюю отделку помещений и благоустройство территории. Завершить все работы по строительству детского садика должны до конца года. А вот стационарно-поликлинический корпус планируют сдать в декабре 2023-го. В настоящее время начато возведение стен третьего этажа здания. Там, где возможно, ведутся монтаж электропроводки и штукатурка стен. По завершении работ в здании расположатся взрослая поликлиника, женская консультация, хирургическое отделение и клинико-диагностическая лаборатория, а также отделение скорой медицинской помощи.

«Новый корпус рассчитан на 250 посещений в сутки, однако главная цель его строительства – повышение удобства для пациентов и объединение всех наших подразделений в одном месте с современным оборудованием», – рассказал главный врач Добровской районной больницы Юрий Панкратов.

Завершился пресс-тур в селе Коренёвщино. Здесь в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» благоустроили сквер, расположенный на улице Пушкина. В нем установили небольшую сцену в виде радиусного подиума, обновили малые архитектурные формы, пешеходные зоны и детскую площадку с качелями, песочницей и игровым комплексом.

«Современное село по качеству жизни не должно уступать городу. Добровский район активно развивается, в этом ему помогает реализация госпрограмм и нацпроектов, все они направлены на повышение качества жизни людей», – подчеркивает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.