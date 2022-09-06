Игорь Артамонов: Важно формировать у подрастающего поколения активную жизненную позицию

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области

Должность советников директоров по воспитательной работе появилась в общеобразовательных организациях региона с этого года. Липецкая область стала одним из 35 пилотных регионов, где эти специалисты приступили к работе с 1 сентября 2022 года. Советник директора школы по воспитанию и работе с детскими объединениями – это специалист с педагогическим образованием, который организует школьникам внеучебную деятельность: спортивные мероприятия, походы в театр, музей, общение. Педагоги могут предлагать школьникам участие в детских, юношеских и молодежных проектах, организовывать слеты и акции. Советники по воспитательной работе являются победителями конкурса «Навигаторы детства», который провели Минпросвещения и Российское движение школьников. Все они прошли обучение, изучили современные технологии воспитания, организацию коллективной творческой деятельности, различные формы работы с детьми.

«Быть советником по воспитательной работе – очень ответственная миссия. Важно не только учить, но и воспитывать детей. Важно формирование у подрастающего поколения активной жизненной позиции. Такие советники могут выстроить правильный, конструктивный диалог с ребятами и создать вокруг ребёнка единую гармоничную среду для его развития», - подчеркивает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.