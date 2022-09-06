«Ростелеком Контакт-центр»: 80% новых сотрудников хотят работать удаленно

В настоящий момент штат операторов составляет 7 000 человек, контакт-центры расположены в 19 городах, а с учетом удаленки работа осуществляется из 573 городов и небольших населенных пунктов страны.

Возрастающая децентрализация позволяет компании выполнять не только коммерческие запросы по аутсорсинговой схеме, но и предлагать услуги государственным структурам, требующим от контакт-центра непрерывного цикла функционирования, который не прекращался даже во время пандемии.

Все действия оператора контактного цента отражаются в ИТ-системе — это позволяет контролировать качество независимо от того, где находится сотрудник, в офисе или дома. Компания не только позволила перейти на формат дистанционной работы новым сотрудникам, но и вышла далеко за пределы тех городов, где есть площадки. Сейчас в рамках дистанционной работы контакт-центра нет никаких территориальных ограничений, у потенциального сотрудника должен быть лишь интернет и компьютер. Таким образом, получить работу в одном из ведущих контакт-центров страны можно из любого города, без необходимости переезда.

В контакт-центре создана среда, предоставляющая сотрудникам возможность учиться и развиваться, принимать участие в масштабных государственных проектах, от реализации которых зависят жизни и здоровье граждан, например, горячая линия по коронавирусу. Кроме того, для сотрудников в компании предусмотрены социальные гарантии.

«С уходом иностранных компаний с российского рынка освобождается множество талантливых специалистов, которых мы с большим удовольствием готовы принять в ряды “Ростелеком Контакт-центра”. Мы готовы обеспечить им стабильность и поддержать, предложив разнообразные вакансии. Устроиться в нашу компанию просто, достаточно оставить заявку на сайте», — отметил генеральный директор «Ростелеком Контакт-центра» Сергей Шишмарев.